Sabato sera estivo particolarmente fiacco per la proposta televisiva offerta dalle varie emettenti, che nel prime time non hanno raggiunto tra le repliche di noti programmi tv, degli ascolti che possano definirsi degni di nota. Unica eccezione rappresentata da "Techetechetè", lo show su Rai1 che già gode di un certo riscontro da parte del pubblico, con il ricordo di Raffaella Carrà ha guadagnato una bella fetta di telespettatori, ancora increduli di fronte alla scomparsa della regina della tv.

Il successo di Techetechetè dedicato a Raffaella Carrà

La morta di Raffaella Carrà, una delle grandi icone della tv, ha destabilizzato gli italiani, sconvolti di fronte al vuoto lasciato da uno dei personaggi più amati dello spettacolo, in Italia e non solo. Non stupisce, quindi, che il poter rivedere i dieci momenti cult della carriera di Raffaella Carrà, condensati in poco più di quarantacinque minuti, ha solleticato l'attenzione del pubblico, nostalgico nei confronti di una televisione che non c'è più e di quello che, in quegli anni, era considerato "fuori dal comune", inusuale. Su Rai1, quindi, dalle 20.44 alle 21.34, Techetechetè ha raccolto 3.079.000 spettatori con il 19.8%. Un riscontro altissimo per la fascia preserale, nonostante il programma sia sempre stato accolto di buon grado dai telespettatori, felici di poter fare un tuffo nel passato.

Ascolti tv sabato 10 luglio 2021

Nella serata di ieri, sabato 10 luglio 2021, su Rai1 The Voice Senior ha registrato 1.786.000 spettatori pari al 13.2% di share. Su Canale 5 All Together Now è stato la scelta di 1.414.000 spettatori con il 10.6% di share. Su Rai2 Le bugie hanno gli occhi verdi ha raccolto davanti al video 939.000 spettatori con il 6% di share. Su Italia1 Il Gatto con gli Stivali è stato visto da 900.000 spettatori registrando il 5.9% di share. Su Rai3 Una Strada verso il Domani – Ku’damm ha raccolto davanti al video 395.000 spettatori con uno share del 2.6%. Su Rete4 Una Vita ha catturato l'attenzione di 834.000 spettatori guadagnando il 5.7% di share. Su La7 Downton Abbey ha interessato 332.000 spettatori ovvero il 2.5%. Su Tv8 Paura in Volo ha segnato da 387.000 spettatori con il 2.6% di share. Sul Nove Stevanin – Non ricordo di averle uccise segna 298.000 spettatori e l'1.9%.