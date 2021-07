La prima serata di venerdì 9 luglio è poco entusiasmante: su Rai 1 vanno in onda le repliche di Top Dieci, il varietà di Carlo Conti che è stato seguito da 1.523.000 spettatori, pari al 12.1% di share, che va decisamente meglio della prima visione si Masantonio-Sezione Scomparsi, la serie di Canale 5 con Alessandro che ha raccolto davanti alla tv appena 1.080.000 spettatori, pari al 6.7 % di share. La fiction Mediaset d'altronde non ha convinto il pubblico già dal suo esordio e gli ascolti tv si sono mantenuti deludenti (la settimana precedente era andata leggermente meglio con 1.323.000 spettatori e l'8% di share).

Raffaella Carrà tiene il pubblico incollato alla tv

Sarà, poi, che venerdì 9 luglio è stata la giornata di Raffaella, il giorno in cui i suoi funerali nella chiesa del Campidoglio sono stati trasmessi in diretta tv. Non solo, Rai 1 ha dedicato un'ampia programmazione nel corso di tutta la giornata all'artista scomparsa, facendo sì che gli italiani restassero praticamente sintonizzati sulla rete senza cambiare canale. Al mattino "Dedicato" ha tenuto davanti alla tv 1.120.000 spettatori (23.8% di share). A seguire il TG1 ha mandato in onda la diretta dei funerali di Raffaella Carrà dalle 11.41 alle 13.26, ottenendo 2.974.000 spettatori con il 28.3% di share. Nella fascia preserale infine, Rai 1 ha trasmesso lo speciale di "Techetechetè" dedicato all'artista, che con 3.311.000 spettatori con il 18.5% ha lasciato ben pochi telespettatori davanti a Paperissima Sprint.

Gli ascolti delle altre reti generaliste

Sul resto delle reti generaliste nella prima serata, L'uomo che non ho mai sposato ha interessato 1.087.000 spettatori pari al 6.2% di share. Fast and Furious ha intrattenuto 1.147.000 spettatori su Italia 1 con il 7% di share. Su Rai3 Una Strada verso il Domani – Ku’damm ha raccolto davanti alla tv 354.000 spettatori pari ad uno share del 2%. Su Rete4 Quarto Grado – Le Storie è stato seguito da 1.334.000 spettatori con il 9.9% di share. Su La7 Josephine Ange Gardien ha registrato 286.000 spettatori con uno share del 2.2%. Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of ha totalizzato 368.000 spettatori con il 2.3%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ha raccolto 412 .000 spettatori con il 2.4%.