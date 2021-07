La tre giorni di omaggi nei confronti di Raffaella Carrà è terminata, ma la puntata del sabato sera di Techetecheté continua a rendere il suo tributo alla grande artista scomparsa all'età di 78 anni, il 5 luglio 2021 a Roma. In una puntata di "Buonasera Raffaella", versione serale del programma del mezzogiorno "Pronto, Raffaella?" chiama la signora Febbronia, nome rarissimo, generalmente usato in Sicilia nelle sole province di Catania e di Messina. La reazione di Raffaella Carrà al nome della signora fu tutta da ridere.

Febbronia? Posso chiamarti Titti?

Nel solito giro di ricordi di Techetecheté, uno in particolare è rimbalzato in cima ai trend su Twitter. Il momento in cui Raffaella risponde e dall'altro lato del telefono c'è la signora Febbronia. In fondo al pezzo c'è il segmento video embeddato da Twitter e qui testuale, tutto lo scambio: davvero irresistibile!

"Pronto, con chi parlo?"

"Con la signora Febbronia"

"La signora?"

"Febbronia"

"E il nome?"

"Sì"

"Il tuo nome…"

"Eh, Febbronia!"

"Ah, Petronia…"

"No, no, con la effe come Ferrara…"

"Fetronia"

"No, Febbronia, come la febbre"

"Febbronia…oddio, mi metti in crisi…senti, ti posso chiamare Titti?"

Buonasera Raffaella, il programma del giovedì sera

Buonasera Raffaella è stato un programma televisivo condotto da Raffaella Carrà e andato in onda su Raiuno per una sola stagione il giovedì alle 20.30, dal 5 dicembre 1985 al 13 marzo 1986 per 15 puntate. Sull'onda del grande successo di "Pronto, Raffaella?", in onda nella fascia di mezzogiorno, Raffaella Carrà tornò in prima serata con questa versione serale. Fu un vero e proprio show in cui non mancava la riproposizione del suo salotto. Ospiti fissi erano Andy Luotto e Marisa Laurito. Le ultime puntate andarono in onda da New York. Tra gli ospiti intervenuti nelle 15 puntate: Giulio Andreotti, Enzo Biagi, Ornella Vanoni, Marcello Mastroianni, Patty Pravo, Riccardo Cocciante, Gino Paoli, Alberto Sordi, Marcella Bella, Paul Anka, Joe Cocker, Henry Kissinger, Stevie Wonder, Ella Fitzgerald e Ginger Rogers.