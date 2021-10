Quando inizia Il Collegio 6: il cast di alunni e professori e l’ambientazione del reality di Rai2 La nuova edizione del docureality prodotto da Banijay, in onda su Rai2 a partire martedì 26 ottobre con un nuovo anno scolastico ambientato nel 1977. Sono 20 gli alunni che varcheranno i cancelli del collegio Regina Margherita di Anagni, location confermata per la seconda edizione consecutiva. Confermati il cast di professori e la voce narrante di Giancarlo Magalli.

A cura di Andrea Parrella

È tutto pronto per Il Collegio 6. La nuova edizione del docureality prodotto da Banijay, in onda su Rai2 a partire martedì 26 ottobre con un nuovo anno scolastico ambientato nel 1977. Sono 20 gli alunni che varcheranno i cancelli del collegio Regina Margherita di Anagni, location confermata per la seconda edizione consecutiva. Verranno teletrasportati in un'altra epoca, adattandosi agli usi e i costumi degli anni Settanta.

Il cast di alunni de Il Collegio 6

A immergersi in un anno che ha segnato la svolta economica e sociale del Paese, sono 20 studenti, tra ragazze e ragazzi, provenienti da tutta Italia e di diversa età, che lasceranno le abitudini della vita moderna e i loro tanto amati social media per tornare al mondo analogico della radio, del Super 8, del vinile e delle radio libere.

SARA MASSERINI (16, Colzate – BG)

ALESSANDRO GIGLIO (15, Torino)

GAIA CASCINO (16, Roma)

GIOVANNI JUNIOR D’AMBROSIO (15, Napoli)

FEDERICA CANGIANO (14, Napoli)

DAVIDE MARONI (16, Nova Milanese – MB)

VINCENZO RUBINO (16, Bari)

REBECCA PARZIALE (14, Genova)

LORENZO SENA (14, Viareggio – LU)

MARIA SOFIA PIA FEDERICO (16, Valmontone – ROMA)

CRISTIANO KAROL RUSSO (15, S. Pietro Vernotico – BR)

SVEVA ACCORRÀ (14, Monza)

SIMONE CASADEI (16, Coriano – RN)

BEATRICE GENCO (14, Paderno Dugnano – MI)

FILIPPO ROMANO (14, Scandicci – FI)

ELISA CIMBARO (14, Tarvisio – UD)

EDOARDO LO FASO (16, Catania)

VALENTINA COMELLI (15, Zone – BS)

RAFFAELE FIORELLA (15, Barletta – BT)

ANASTASIA PODESCHI (16, Santarcangelo di Romagna – RN).

Chi sono i professori

Fattore imprescindibile de Il Collegio è la classe di docenti. Amatissimi, i professori del Collegio vengono confermati quasi in toto almeno nei volti principali. C'è l'insegnante di italiano Andrea Maggi, Maria Rosa Petolicchio come professoressa di matematica, Luca Raina per storia e geografia e ancora l’insegnante di educazione artistica, Alessandro Carnevale. A dirigere il corpo docenti, immancabile, c'è il Preside Paolo Bosisio.

Il collegio 6, l'ambientazione e dove è stato girato

Il Collegio 6 è stato girato, come è sempre accaduto, nel periodo estivo. Come ambientazione è stata confermata la location dello scorso anno, il convento Collegio Nazionale Regina Margherita di Anagni, in provincia di Frosinone, che nella scorsa edizione aveva rimpiazzato il Convitto Celana, situato a Caprino Bergamasco, sede delle prime quattro edizioni de Il Collegio.

La voce narrante di Giancarlo Magalli

Altra conferma di questa sesta edizione de Il Collegio è la voce narrante di Giancarlo Magalli. Il conduttore, dopo essere stato sostituito da Simona Ventura nella quarta edizione del format, è tornato ad essere la voce del programma lo scorso anno e in questa sesta edizione conferma il suo ruolo.

Il Collegio inizia prima su RaiPlay

Se il debutto della sesta edizione de Il Collegio è prevista per il 26 ottobre, grazie a RaiPlay ci sarà modo di conoscere alunne e alunni nelle settimane che precedono la partenza del programma. Dal 5 ottobre sulla piattaforma Rai saranno disponibili i provini che, grazie a domande di “cultura generale”, hanno permesso di individuare il cast. E ancora, dall’ 11 ottobre saranno online le Backstories che sveleranno le passioni e i talenti dei protagonisti della nuova edizione.