Quando esce Stranger Things 4 in Italia: la data d’uscita è rivelata nel teaser È stato pubblicato il primo teaser trailer di Stranger Things 4 e la data d’uscita su Netflix non è ancora ufficiale, ma Undici lascia un indizio che sembra davvero molto chiaro: “Saranno le vacanze di primavera migliori di sempre”. I nuovi episodi potrebbero essere disponibili già a partire da marzo 2022.

"Saranno le vacanze di primavera migliori di sempre". Parola di Undici. Nel teaser di Stranger Things 4 c'è anche un grazioso indizio sulla data d'uscita dell'atteso quarto capitolo della serie Netflix. Saranno proprio le vacanze di primavera, quelle che nei college americani si prendono generalmente per una settimana tra la seconda metà di marzo e la prima metà di aprile, ad accogliere i nuovi episodi di una delle serie più amate? Per quanto molti ritengono che saranno disponibili a partire da un generico "estate 2022", a nostro parere l'indizio è tutto qui: spring break, vacanze di primavera. Segnatevi la data, allora: la data d'uscita di Stranger Things 4 è marzo 2022 su Netflix.

Il teaser trailer di Stranger Things 4

Nel teaser trailer di Stranger Things 4 vediamo Undici/Eleven (Millie Bobby Brown) scrivere una lettera al suo amato Mike (Finn Wolfhard). Un altro anno è quasi passato da quando si è trasferita in California con i Byers, ovvero Joyce (Winona Ryder), Will (Noah Schnapp) e Jonathan (Charlie Heaton). Gli orrori di Hawkins sono ormai alle spalle, ma – c'è sempre un ma quando si tratta di Stranger Things – le vacanze di primavera incombono: Undici tornerà proprio ad Hawkins per festeggiarle a salutare così il suo amato Mike. E proprio mentre Undici rivela: "Saranno le vacanze di primavera migliori di sempre!", il teaser trailer cambia temperatura e ritmo. L'adrenalina non mancherà di certo.

Perché Stranger Things 4 non è ancora uscito

I tempi per la pubblicazione di Stranger Things 4 sono stati lunghi all'inverosimile. Purtroppo, la produzione è stata investita in pieno dalla pandemia da coronavirus. Le riprese sono state bloccate e sono riprese con grande ritardo. Eppure, stando a quanto rivelato dalla stessa produzione, questo ha permesso ai fratelli Duffer di scrivere l'intera stagione con grande calma e arrivare al primo ciak con uno script completo. La qualità delle sceneggiature della quarta stagione dovrebbe essere al massimo.