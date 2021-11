Quando esce Gomorra 5 in TV e streaming, la data di uscita della stagione finale e dove vederla La quinta e ultima stagione di Gomorra andrà in onda su Sky a partire dal 19 novembre. L’appuntamento sarà con due episodi ogni venerdì. Il capitolo conclusivo della serie cult original Sky riprenderà la vicende di Ciro di Marzio (Marco D’Amore) e Genny Savastano (Salvatore Esposito), che questa volta potrà contare su una nuova alleanza, quella con Don Angelo, detto ‘o Maestrale.

A cura di Elisabetta Murina

Gomorra 5 sta per tonare: i primi due episodi della quinta e ultima stagione della serie usciranno il 19 novembre su Sky. Gli altri andranno in onda ogni venerdì, due alla volta. L'ultimo atto della serie cult Sky Orignal, prodotta da Cattleya in collaborazione con Beta Film, riprenderà le vicende di Ciro di Marzio (Marco D'Amore) e Gennaro Stavazano (Salvatore Esposito), con l'aggiunta di un nuovo personaggio, Don Angelo (detto ‘o Maestrale). Fanpage.it ha visto in anteprima esclusiva al CanneSerie i primi due episodi dell'ultimo capitolo e, stando anche al trailer uscito il 24 settembre, l'attesa varrà decisamente la pena.

La prima puntata di Gomorra 5 è il 19 novembre: dove vederla in streaming e tv

La stagione finale di Gomorra esce il 19 novembre e verrà trasmessa su Sky. L'appuntamento è con due nuovi episodi ogni venerdì. È possibile vederla anche in streaming su Nowtv. Attualmente non ci sono informazioni riguardo a una visione anche in chiaro, ma nel frattempo su TV8 stanno andando in onda le repliche delle stagioni precedenti.

La trama di Gomorra 5 e dove eravamo rimasti

Nel finale della quarta stagione di Gomorra, Genny Savastano ha fatto uccidere Donna Patrizia, reggente di Secondigliano, braccio destro prima del padre Pietro Savastano e poi suo, perché non si fidava più di lei. Inizialmente aveva cercato di creare con lei una sorta di accordo per mantenere la pace sul territorio. Dopo l’assassinio, è stato costretto a nascondersi in un bunker sotterraneo, lontano dalla moglie e dal figlio. Nel capitolo conclusivo della serie, Napoli è in macerie dopo lo scontro tra Levante e Patrizia. E l'unico alleato di Genny sarà Don Angelo (detto ‘o Maestrale), la new entry di questa stagione, il misterioso boss di Ponticelli. La guerra è imminente e i nemici agguerriti. Ma arriva una scoperta: Ciro Di Marzio è vivo, in Lettonia. E per Genny nulla sarà più come prima.