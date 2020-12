C'è posta per te si prepara a tornare in televisione. Nei mesi scorsi, si è vociferato spesso dell'impossibilità di realizzare il programma per via delle rigorose norme anticovid. La prospettiva di un'edizione senza abbracci, in effetti, non era poi così inverosimile. Tuttavia, sembra che alla fine la conduttrice, gli autori e i suoi collaboratori siano riusciti a confezionare le nuove puntate, che stanno per arrivare in televisione.

C'è posta per te dal 9 gennaio su Canale5

L'attesa è finita. In queste ore, sui profili social ufficiali di C'è posta per te, è stata annunciata la data in cui gli spettatori potranno tornare ad assistere alle storie del programma. Su Twitter si legge: "Sabato 9 gennaio in prima serata su Canale 5 torna l'appuntamento con C'è posta per te, non mancate!". Dunque, basterà attendere dopo le feste per tornare a emozionarsi e a divertirsi con le vicende di persone comuni che decidono di raccontarsi in tv. Come sempre, la trasmissione sarà un sapiente misto di ricongiungimenti familiari, tentativi di recuperare un amore finito, sorprese commoventi con ospiti vip (tra cui anche Sabrina Ferilli e la madre) e scherzi che strapperanno un sorriso. L'appuntamento è sabato 9 gennaio alle ore 21:30.

C'è posta per te è il programma che De Filippi preferisce

In una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera, Maria De Filippi ha ammesso candidamente che tra tutti i programmi che conduce, C'è posta per te è sicuramente quello che preferisce. La conduttrice ha motivato la sua preferenza: "C’è posta invece è quello che mi appassiona di più, perché la scelta delle storie è mia, perché mi misuro con quello che non conosco, con l’imprevisto di chi arriva ad aprire o meno la busta. Chi fa tv fa mediazione tra quello che succede in studio e quello che arriva a casa: C’è posta consente a chi lo conduce di non rimanere imbrigliato".