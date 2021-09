Propaganda Live torna in onda dopo le polemiche dell’anno scorso con un reportage dall’Afghanistan Questa sera torna Propaganda Live, in onda alle 21.15 su La7, con la quinta stagione da quando il format è passato al tasto 7 del telecomando. La prima puntata prevede un reportage dall’Afghanistan realizzato da Francesca Mannocchi e Alessio Romenzi: sono le ultime immagini di un paese libero a pochi giorni dalla rinascita del potere talebano.

Questa sera torna Propaganda Live, in onda alle 21.15 su La7. Per il gruppo di lavoro capitanato da Diego Bianchi (Zoro) è la quinta stagione in onda (più le cinque andate in onda con il primo formato, "Gazebo" su Rai3). Dopo la conclusione in salita della scorsa stagione, tra tante polemiche, da questa sera si riparte con ospite in studio Francesca Mannocchi, che presenterà in esclusiva il reportage girato in Afghanistan con Alessio Romenzi.

Gli ospiti della prima puntata

Questa sera la prima puntata di Propaganda Live avrà tra gli ospiti: Andrea Pennacchi, Viola Ardone, Antonella Attili, Lorenzo Gioielli, Maurizio Milani e Cristina Pellegrino. C'è sempre tanta musica e questa sera, come ospite internazionale, ci sarà il chitarrista americano Stanley Jordan. E sul palco di Propaganda Live anche Ibrahima N’Diaye, Oumy N’Diaye e Tahnee Rodriguez.

Il reportage sull'Afghanistan

Sarà una puntata come al solito ricca di temi e di sorprese, ma soprattutto tornerà il pubblico in studio dopo due stagioni senza. La squadra di Diego Bianchi è tutta confermata: il graffio di Marco "Makkox" D'Ambrosio, il direttore de L'Espresso Marco Damilano, Francesca Schianchi, Constanze Reuscher, Paolo Celata. L'atteso reportage che sarà proposto viene anticipato come "esclusivo" e "straordinario", realizzato da Francesca Mannocchi e Alessio Romenzi, due settimane prima che Kabul cadesse nuovamente in mano ai talebani. In quei giorni, i reporter hanno attraversato diverse province, incontrando attivisti e milizie armate che combattevano contro i talebani, documentando la grave crisi umanitaria che attraversa il paese. Ed erano lì anche nel giorno della caduta di Kabul, testimoniando le prime ore dell'evacuazione dall'Afghanistan. Le loro immagini, quindi, quelle che vedremo questa sera a Propaganda Live, sono le ultime immagini di un paese libero.