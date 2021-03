Colpaccio di Amici 2021, il cui cast si arricchisce di un nome che più prestigioso non potrebbe essere: parliamo di Pippo Baudo, chiamato nel talent di Maria De Filippi per un ruolo ben preciso svelato nella puntata daytime di giovedì 25 marzo. Il decano dei conduttori televisivi italiani, noto scopritore di tanti talenti dello spettacolo, potrebbe dunque essere ospite del programma.

Pippo Baudo sceglierà i vincitori del premio Tim

I concorrenti di Amici 20 hanno appreso che Pippo Baudo avrà l'incarico di assegnare il premio Tim. Si tratta di un riconoscimento che ammonta a 5mila euro per il vincitore della categoria canto e altrettanti per quello della categoria ballo. Gli allievi sono stati quindi chiamati a esibirsi, ognuno con una performance che, in onda nelle due strisce quotidiane del 25 marzo, sarà giudicata direttamente da Baudo. Il conduttore non è apparso direttamente nel daytime e assisterà a distanza alle esibizioni, ma è ipotizzabile, come dicevamo, una sua presenza (fisica o in collegamento) nel serale o nello stesso daytime, per la proclamazione dei vincitori.

La reazione degli allievi

I ragazzi non hanno nascosto il loro entusiasmo di fronte alla possibilità di esibirsi per un personaggio così importante, un'occasione che hanno definito "un onore". Raffaele ha spiegato di aver già incontrato Baudo di persona, a Sanremo Young, e lo ha definito una persona molto umile e alla mano. "Pippo Baudo sta alla tv come Dio sta al mondo", è la frase già virale di Leonardo. Diversi allievi, come Deddy, Rosa e Serena, hanno spiegato che in caso di vittoria daranno il denaro del premio alla loro famiglia. Ricordiamo che il serale di Amici torna con la seconda puntata in onda sabato 27 marzo. Dopo l'eliminazione di Esa e Gaia, restano in gara 15 concorrenti (8 cantanti e 7 ballerini), divisi nelle tre squadre guidate da altrettante coppie di professori (Rudy Zerbi – Alessandra Celentano, Arisa – Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli – Veronica Peparini). La giuria è composta da Stefano De Martino, Emanuele Filiberto di Savoia, Stash Fiordispino.

I brani scegli dai ragazzi di Amici

Questi i brani scelti per le loro performance che saranno giudicate da Pippo Baudo (con i link alle esibizioni). Deddy: Zero passi (inedito); Enula: Con(torta) (inedito); Sangiovanni: Lady (inedito); Martina: Chantaje; Rosa Concedimi; Tommaso: Tango Flamenco; Leonardo: Giganti (inedito); Tancredi: Las Vegas (inedito); Aka7even: Mi manchi (inedito); Samuele: Joker; Serena: I've Seen That Face Before; Ibla: Libertad (inedito); Raffaele: Sette vite (inedito).