Dagospia annuncia un altro contagiato tra i collaboratori della Rai. Dopo Gigi Marzullo, anche Pino Strabioli è risultato positivo al Covid-19. Il portale di gossip scrive che i due erano stati ospiti fissi del programma di Serena Bortone, in collegamento da un luogo molto angusto in cui "facevano finta di lanciare servizi sul Festival di Sanremo". Lo stesso Pino Strabioli era al Festival di Sanremo nella giornata di domenica, come documentato da alcune storie su Instagram. Ci sarebbero, inoltre, altri potenziali contatti con altri collaboratori che gravitano intorno alle produzioni della Rai.

Pino Strabioli positivo al Covid, le condizioni del conduttore

La positività al Covid-19 di Pino Strabioli fa scattare dunque il protocollo in Rai. Nel caso di Gigi Marzullo, il conduttore e giornalista si trova in isolamento domiciliare e, come ha spiegato intervenendo in diretta a Che tempo che fa, è risultato "leggermente positivo" e non è sintomatico: "Mi sento in forma, sto bene ma ovviamente resterò dieci giorni a casa". Dagospia non chiarisce se Pino Strabioli sia o meno sintomatico.

Regista, attore, autore e conduttore televisivo, Pino Strabioli ha esordito in televisione nel 1992 a Telemontecarlo nella trasmissione "T'Amo TV" di Antonio Avati e Fabio Fazio. Successivamente, ha partecipato a quattro edizioni di Unomattina e a tre edizioni di Unomattina estate. Autore e conduttore della striscia Cominciamo bene e Cominciamo Bene – Prima per dieci anni, successivamente lo abbiamo apprezzato in That's Italia su La7 e gli speciali culturali condotti e scritti per la Rai: "Colpo di scena – Dedicato a Carla Fracci", "SanremoPoli" e "Quella donna sono io" – in ricordo di Paolo Poli, e "Parlo da sola", due puntate dedicate alla memoria di Anna Marchesini. È legato al Festival di Sanremo, non solo per esserne un grande studioso e cultore, ma anche per condurre lo speciale "Grazie dei fiori".