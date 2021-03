Gigi Marzullo è risultato positivo al Coronavirus. Ecco le condizioni del giornalista e storico conduttore di Sottovoce. Proprio Gigi Marzullo, ospite in collegamento del programma di Fabio Fazio "Che Tempo che fa", ha fatto sapere di essere in isolamento domiciliare e di non presentare alcun tipo di sintomo particolare. Ecco perché, spiegando a Fabio Fazio, ha annunciato di essere "leggermente positivo al Covid".

Le parole di Gigi Marzullo

Gigi Marzullo è quindi attualmente in isolamento domiciliare e ha spiegato nel corso della trasmissione: "Spesso il Covid colpisce così. Sono leggermente positivo al Covid. Tutto bene, sono in forma, però ovviamente faremo questi dieci giorni a casa”. A queste parole hanno fatto seguito gli auguri dello studio e anche del pubblico a casa, che attraverso i social gli ha lanciato messaggi di incoraggiamento e di stima. Curiosamente, anche Fabio Fazio ieri sera era in collegamento in "smart working", ma in questo caso il Covid-19 non c'entra. Il conduttore è stato infatti operato alla trachea.

Gigi Marzullo in pensione

Gigi Marzullo è verso la pensione, ma la notizia non ha mai realmente fatto presa perché il giornalista non ha mai davvero abbandonato il piccolo schermo. Al tavolo di Fabio Fazio aveva spiegato: "Andrò in pensione ma la pensione è un atteggiamento dell'anima. Io sono stato un operaio della Rai e continuerò ad esserlo". E sulla possibile ripresa di Sottovoce, non è da escludere perché potrebbe andare avanti con un contratto di consulenza. "Sottovoce", in onda la notte dal lunedì al venerdì, è il programma nato dalle ceneri di "Mezzanotte e dintorni" che Marzullo ha sempre condotto in orario notturno. Negli anni, sempre in fascia notturna, si sono alternati programmi dedicati al cinema, "Cinematografo", e al teatro, "L'appuntamento".