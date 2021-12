“Perché la trattano diversamente? La devono fermare”: la rivolta delle donne contro Soleil Sorge

"La devono fermare un minimo". Ormai è chiaro a tutti che nella casa del Grande Fratello Vip, o meglio: fuori, si usano due pesi e due misure. Uno tutto speciale per Soleil Sorge. Difesa a oltranza da Sonia Bruganelli, suo avvocato ufficiale, e da Alfonso Signorini, le lasciano passare ogni tipo di cattiveria nei confronti di tutte le donne della casa che, stanche di questa situazione, hanno deciso di coalizzarsi tutte contro di lei. Uno sfogo collettivo che ha incluso l'ala più in vista della casa: Valeria Marini, Jessica Selassié, Miriana Trevisan, Sophie Codegoni e Francesca Cipriani.

Francesca Cipriani è tra le donne della casa che si è maggiormente esposta a questa situazione. Nel corso delle votazioni palesi dell'ultima puntata, la ex "Pupa" ha attaccato Alex Belli tirando fuori le brutte offese di Soleil – "L'unica cosa che puoi fare è buttarti nell'umido". Anche per questo, è stata tra quelle che ha "capeggiato" questa mini organizzazione contro Soleil. Ecco le sue parole:

Questa situazione non va bene. Io di metterci la salute stop, basta. Soleil non si scusa e a loro va bene, però Lulù si è dovuta alzare a fare le scuse pubbliche. Ragazze per come sono fatta io manderò un messaggio a chi ci guarda per far capire che così non va bene. Non sto bene, soffro tanto per queste cose. Sono andata dalla psicologa oggi. Credetemi che non sto bene e soffro troppo per quello che fa. Ci dovrebbero aiutare i telespettatori. Secondo me anche Raffaella fuori si è arresa. Il mondo va al contrario, questo mi fa piangere. Purtroppo non la stanno fermando.