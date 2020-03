Martedì 10 marzo va in onda la quinta puntata di Pechino Express 8 – Le stagioni dell'Oriente, l'adventure game condotto da Costantino Della Gherardesca che vede le coppie protagoniste gareggiare nei territori dell'Estremo Oriente. L'appuntamento è su Rai2 alle 21.20. I concorrenti lasciano definitivamente la Thailandia e Bangkok e approdano in Cina, alla scoperta del lato meno turistico e più nascosto di questo Paese che conosciamo ancora poco. Da notare che lo show torna a sette anni di distanza nella nazione in cui si svolse la prima edizione. Le coppie in gara, ovviamente, non hanno corso alcun rischio in merito all'epidemia di Coronavirus scatenatasi proprio in Cina. L'intera edizione è stata infatti registrata in autunno, quando il virus non solo non era ancora arrivato in Italia ma non si era ancora diffuso neppure in Cina.

Pechino Express, la quinta tappa è la Cina

Questo il percorso che i protagonisti svolgeranno nella quinta tappa del programma. La partenza è prevista da Dali, città-contea della provincia cinese dello Yunnan vicina ai monti Cangshan caratterizzata da una cinta muraria che i Ming costruirono alla fine del Trecento. I nostri eroi dovranno dirigersi verso la Foresta di pietra, suggestivo raggruppamento di formazioni calcaree situate nella contea autonoma Yi di Shilin, proclamato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO come parte del paesaggio carsico della Cina meridionale. La meta della puntata è Shitouzhai. Il percorso comprende in tutto 556 km. Questo il messaggio di Costantino Della Gherardesca prima della messa in onda:

Scopriremo luoghi incredibili e poco conosciuti di una terra meravigliosa che, come noi, sta vivendo un momento difficile. Mentre sarete a casa, come sto facendo anch’io, cercheremo di intrattenervi e farvi sorridere con le avventure delle nostre coppie. A stasera

Le coppie di Pechino Express rimaste in gara

Dopo l'eliminazione degli Inseparabili nella quarta puntata restano ancora in gara sei coppie. Si tratta de Le Collegiali (le ragazze lanciate da Il collegio Nicole Rossi e Jennifer Poni), Mamma e Figlia (la ex di Uomini e Donne e Isola dei Famosi Soleil Sorge con la mamma Wendy Kay), I Gladiatori (i conduttori Max Giusti e Marco Mazzocchi), Le Top (le modelle Ema Kovac e Dayane Mello), I Wedding Planner (Enzo Miccio e l'assistente Carolina Gianuzzi), I Sopravvissuti (la "figlia d'arte" Vera Gemma, rimasta "orfana" di Asia Argento vittima di un infortunio e l'ex gieffino Gennaro Lillio, ripescato dopo l'eliminazione dei Guaglioni).