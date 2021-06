Paura in volo per Joe Bastianich, il noto ristoratore statunitense che nelle scorse ore si è trasformato in reporter per raccontare l'atterraggio di emergenza cui è stato costretto l'aereo sul quale viaggiava, a causa di un passeggero che ha dato in escandescenze.

Il racconto dell'atterraggio di emergenza

L'ex giudice di Masterchef, volto indiscusso della cucina raccontata attraverso la TV, ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram, documentando proprio il momento in cui la persona è stata portata a forza giù dall'aereo, trasportata a forza lungo il corridoio mentre era immobilizzata. “Così, questo è quello che è successo oggi sul volo Delta #386 da Los Angeles a Nashville”, ha scritto Bastianich come didascalia delle immagini, che vedono una persona legata per mani e piedi e portata via a forza lungo i corridoi dell’aereoplano.

Bastianich prosegue spiegando brevemente cosa stia accadendo: “Un pazzo si precipita nella cabina di pilotaggio urlando che l’aereo deve atterrare”. "Don’t do drugs, non vi drogate – scrive l'imprenditore – che poi finite così". Bastianich ha quindi raccontato di alcuni passeggeri coraggiosi che hann deciso di bloccare la persona e legarla, Gli stessi che hanno poi trasportato di peso la persona immbilizzata giù dall'aereo. Diversi i commenti nei quali fan e seguaci di Bastianich si assicurano che stia bene e che non sia accaduto nulla di grave, ma è lui stesso a tranquillizzare tutti rispetto alla situazione.

Joe Bastianich dopo Masterchef

Storico giudice di MasterChef Italia insieme a Cracco e Barbieri, Joe Bastianich ha abbandonato il celebre format dopo diversi anni per dedicarsi ai suoi ristoranti, alla musica e a nuove avventure televisive, come quella che negli ultimi anni lo ha visto diventare uno dei quattro giudici di Italia's got talent, il format acquisito da Sky.