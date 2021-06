Morto l'attore Frank Bonner, celebre soprattutto per aver interpretato il ruolo di Herb Tarlek nella serie televisiva americana WKRP in Cincinnati, andata in onda negli Stati Uniti e molti paesi del mondo negli anni Ottanta. L'attore aveva 79 anni e la notizia del suo decesso è giunta in queste ore direttamente dall'America.

Bonner si è spento "serenamente" mercoledì, dopo aver combattuto la sua battaglia con una forma di demenza senile, come la famiglia ha riferito a TMZ, spiegando quindi quali fossero le ragioni del decesso. L'attore interpretava un ruolo centrale in WKRP Cincinnati, che raccontava le vicende di una stazione radio in crisi economica in quanto incapace di ottenere contratti pubblicitari nonostante le buone intenzioni e gli sforzi del personale composto da personaggi per lo più incompetenti. Tra questi, appunto, i manager Arthur Carlson e Herb Tarlek (interpretato proprio da Bonner), oltre all'incapace direttore del notiziario Les Nessman. Bonner aveva anche girato come regista alcuni episodi della serie, che era stata ripresa negli anni Novanta con uno spin off dal titolo “The New WKRP in Cincinnati.” Bonner aveva inoltre girato un episodio di "WKRP" in stampelle, dopo essersi ferito in un incidente di parapendio, cadendo da 20 piedi e subendo molte lesioni interne e alla schiena.

WKRP in Cincinnati era composta da un totale di 90 episodi, trasmessi per la prima volta nel corso di 4 stagioni dal 1978 al 1982. La serie è stata trasmessa in Italia da diverse televisioni locali fin dagli anni ottanta, fra queste il circuito Euro TV, il network Retecapri, TVS Telesecolo, TeleIvrea e Studio 100. Oltre a questo ruolo cruciale nella sua carriera, l'attore aveva lavorato anche per altri prodotti celebri, come "Bayside School", in cui interpretava il personaggio ricorrente di Mr. Harrington. Poi la sua carriera lo ha portato in maniera definitiva dall'altra parte della macchina da presa, permettendogli di dirigere diverse sit com celebri soprattutto in America.