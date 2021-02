Una serata dal vivo per festeggiare San Valentino. Il sabato sera di Rai1 si traveste di romanticismo e il 13 febbraio sulla prima rete del servizio pubblico andrà in onda una serata speciale dal titolo inequivocabile Parlami d'amore. Il programma, una festa anticipata in attesa della festa che celebra gli innamorati, fa parte del ciclo A grande richiesta che nei prossimi mesi vedrà una serie di appuntamenti monografici dedicati a Patty Pravo (dal titolo Minaccia bionda,in onda il 20 febbraio)in onda il 20 febbraio)in onda il 20 febbraio) e ancora Ricchi e poveri, Loredana Bertè e Christian De Sica.

Veronica Pivetti e Paolo Conticini alla conduzione

La serata di sabato 13 febbraio andrà in onda dagli studi Voxon in Roma e sarà condotta da Veronica Pivetti e Paolo Conticini, già insieme nella fiction Provaci ancora prof, che introdurranno i più belli e rappresentativi brani sentimentali, con ospiti grandi protagonisti della musica italiana.

Gli ospiti di Parlami d'amore

La serata di sabato 13 febbraio ospiterà nomi altisonanti del panorama musicale italiano. Da Gino Paoli (con Danilo Rea) a Massimo Ranieri, che torna su Rai1 dopo il programma andato in onda su Rai3 nelle scorse settimane, e ancora Gigi D’Alessio, Riccardo Fogli, Irene Grandi, Fausto Leali, Peppino Di Capri, Michele Zarrillo, Karima e Rita Pavone.

La serata per Patty Pravo in onda sabato 20 febbraio

La serata precederà di 7 giorni la messa in onda di un altro speciale, interamente dedicato a Patty Pravo, che avrà un parterre di ospiti altrettanto ricco. Tra i protagonisti della serata ci saranno Morgan insieme ad altri come Antonello Venditti, Francesco De Gregori, Nina Zilli, Elettra Lamborghini e Giovanni Allevi. A svelarlo era stato proprio Marco Castoldi, rendendo pubblico il fatto sui social e anticipando di fatto anche gli stessi ospiti della serata.