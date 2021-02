I mille volti di Morgan, istrionico attore protagonista di tante storie che in questi anni sono riuscite a fagocitare l'attenzione per le vicende televisive e musicali. Dopo la roboante uscita da Sanremo Giovani a metà del dicembre scorso, quando fu escluso dal cast della finale a poche ore dall'inizio della serata, Marco Castoldi tornerà in Rai. Come nulla fosse, dalla porta d'entrata principale del sabato sera di Rai1.

Morgan con Venditti e De Gregori

Accadrà il prossimo 20 febbraio, nella serata speciale dedicata interamente a Patty Pravo, in onda sabato 20 febbraio prossimo, in prima serata. Morgan sarà uno dei protagonisti della serata, insieme ad altri come Venditti, De Gregori, Nina Zilli, Elettra Lamborghini e Giovanni Allevi. Lo ha svelato proprio lui, rendendo pubblico il fatto sui social. Morgan ha pubblicato prima una foto insieme a Venditti e De Gregori, poi ancora una in cui allude alla serata dedicata a Patty Pravo.

Morgan contro Amadeus a Sanremo Giovani, dove eravamo rimasti

Eppure era finita malissimo a dicembre, quando Morgan aveva rotto a mezzo stampa e social con Amadeus, la Rai e l'organizzazione di Sanremo, accusando il conduttore in particolare di averlo umiliato, in relazione all'esclusione dai big di Sanremo a fronte della partecipazione di Bugo. E non c'è bisogno di spiegare il perché. Finì malissimo, con l'esclusione di Morgan e un'edizione di Sanremo Giovani di fatto compromessa dalla polemica che l'aveva preceduta. Da notare che nel cast del programma c'è anche Elettra Lamborghini, "censurata" a The Voice Senior qualche settimana fa, in una maniera altrettanto rocambolesca, un twerking proibito. Doppia riabilitazione in Rai.

Una serata su Rai1 per Patty Pravo

Minaccia Bionda, questo il titolo di certo intrigante della serata celebrativa per Patty Pravo, avrà come conduttore Flavio Insinna, che in queste settimane è nella giuria dl Cantante Mascherato proprio al fianco dell'artista.