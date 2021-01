Nella prima puntata dell'anno di Domenica In, Mara Venier ospita nel suo salotto Paolo Fox con il suo oroscopo. "Hai una bella responsabilità!", scherza la padrona di casa. "L'oroscopo serve a divertire", ci tiene a precisare con il sorriso Paolo Fox, "poi c'è un grande destino che non dipende sa noi". Mara Venier lo punzecchia ironicamente: "Bada bene che ogni parola verrà usata contro di te". L'astrologo replica scherzando: "Ormai non si può più dire niente!".

L'ottimismo di Paolo Fox sul passato 2020

Il 2020 è stato un anno tragico per la popolazione mondiale, a causa della pandemia. Non è mancata l'ironia in materia di oroscopi, soprattutto in previsione del nuovo anno appena iniziato: "Sarà un anno di crescita, ideale per i viaggi e gli spostamenti", aveva annunciato lo scorso anno. Paolo Fox in studio a Domenica In ha voluto lanciare un messaggio di positività, basato sulle sue proiezioni dei segni zodiacali: "L'anno scorso venni qui e dissi che alcuni segni come la Vergine e il Capricorno sarebbero stati fortunati. Per carità, è stato un anno disgraziato, però per esempio i primi tre vincitori di Sanremo sono tutti della Vergine, i conduttori Rai che hanno avuto successo quest'anno sono della Vergine. Insomma, anche in un anno difficile, c'è chi è riuscito ad emergere". E ricorda: "L'oroscopo non si basa sulla vicenda personale, ma delinea il quadro generale. Avevo previsto un anno non facile per Cancro, Bilancia e Ariete".

Le previsioni di Paolo Fox sul 2021

Nella prima puntata del 2021 di Domenica In, Paolo Fox e Mara Venier si confrontano con diversi ospiti in collegamento. Fra loro c'è la giornalista Rai Giovanna Botteri, del segno Gemelli. "Come quelli del suo segno, è una persona molto curiosa, dalla scrittura e la parola facile. Avrà un buon anno, con Giove e Saturno a favore". Poi è il turno di Guillermo Mariotto, dell'Ariete: "Ha la Luna in Acquario, significa un mix di passione e libertà". E infine Don Antonio Mazzi, sotto il segno del Sagittario: "Un segno altruista, volenteroso. Non dimentichiamo che anche Papa Francesco è Sagittario. Don Mazzi, d'altronde, cerca sempre di far del bene agli altri".