Tra i principali eventi che segnano la fine dell'anno e l'inizio del nuovo c'è ormai, come da tradizione, l'oroscopo di Paolo Fox con le previsioni astrali dei 12 segni zodiacali. Evento ancora più sentito quest'anno, visto quello appena trascorso che verrà ricordato solo per le macerie. Nel corso dello speciale de I Fatti Vostri, Paolo Fox ha raccontatole sue previsioni per il 2021 a tutti gli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Lo ha fatto mostrando anche i grafici dei segni per il 2021 che rendono chiaro l'andamento di ogni segno in fatto di amore, lavoro e salute. Ecco, in sintesi, le previsioni di Paolo Fox segno per segno del prossimo anno.

Oroscopo 2021 del segno zodiacale dell'Ariete

L’Ariete ritroverà subito fiducia. Gennaio sarà sottotono per quanto riguarda l’amore. Febbraio, marzo e aprile saranno mesi importanti. Il 2021 sarà un anno di sblocchi, gli Ariete sui ritroveranno davanti novità fondamentali.

Oroscopo 2021 del segno zodiacale del Toro

I Toro avranno un anno che li costringerà a riflettere molto. Se c’è in corso una crisi sentimentale o di lavoro, febbraio non sarà un mese fortunato. Bisognerà attendere i mesi centrali, maggio e giugno in particolare. Questo sarà un anno propedeutico al 2022, maggiormente fortunato.

Oroscopo 2021 del segno zodiacale dei Gemelli

I Gemelli avranno un 2021 fortunato, che partirà con un gennaio un po’ basso per poi recuperare. Ciò che nasce o si chiude il prossimo anno sarà favorevole. La primavera porterà particolari successi. Qualsiasi scelta dovrà essere compiuta entro i primi 4 mesi dell’anno o alla fine.

Oroscopo 2021 del segno zodiacale del Cancro

Il 2021 per il cancro sarà “senza Saturno aggiunto”. I cancro si libereranno dei pesi accumulati durante l’ultimo anno e mezzo particolarmente faticoso. L’estate porterà successo per merito di Giove in ottimo aspetto. Piccole fortune in arrivo ad aprile.

Oroscopo 2021 del segno zodiacale del Leone

Ai Leone sarà capitato di arrabbiarsi contro qualche infedeltà. Da qualche tempo ci sono Giove e Saturno in opposizione, bisognerà stare attenti ai percorsi e ai conti. La primavera porterà consiglio e giugno sarà un mese importante per fare scelte nuovo. Febbraio particolarmente basso, a inizio anno sarà utile chiudere certi percorsi.

Oroscopo 2021 del segno zodiacale della Vergine

Il 2021 della Vergine consoliderà i successi già ottenuti nel 2020. La primavera sarà fonte di qualche dubbio. L’amore sarà basso con qualche recupero.

Oroscopo 2021 del segno zodiacale della Bilancia

La Bilancia del 2021 recupererà il tempo perduto. Dal 10 febbraio ci sarà una concentrazione di pianeti importanti. Buone notizie tra febbraio e marzo, la primavera è la stagione migliore per rimettersi in gioco. A maggio l’amore può subire una piccola crisi, rinascita dalla fine dell’anno.

Oroscopo 2021 del segno zodiacale dello Scorpione

Il 2021 sarà disorientante all’inizio. Attenzione alle questioni legali ed economiche. Non provocare dissensi e procedere con i piedi di piombo. Fine dell’anno importante perché ottobre, novembre e dicembre sono mesi di recupero. Attenzione alle spese nei primi mesi dell’anno, più caotici.

Oroscopo 2021 del segno del Sagittario

Vivere senza novità per i Sagittario è assurdo. Nel 2021 si riparte, Giove e Saturno sono favorevoli. La primavera porterà grandi e buoni auspici. Aprile mese interessante per l’amore. Marzo sarà interessante per il lavoro.

Oroscopo 2021 del segno del Capricorno

I Capricorno hanno chiuso il 2020 con qualche risorsa in meno e qualche idea in più. Nel 2021 bisognerà recuperare ciò che è andato male l’anno scorso. La stagione primavera/estate è a vostro favore. Il cielo mette in guardia per quanto riguarda le spese. Dicembre aiuterà a recuperare.

Oroscopo 2021 del segno dell'Acquario

L’Acquario sarà il segno protagonista del 2021. Attenzione perché le risorse economiche non sono molte, febbraio sarà importante per l’amore e le relazioni. La prima parte del 2021 porterà agli Acquario il desiderio di cambiare vita o lavoro. I nati di questo segno avranno un picco massimo nella fortuna a fine agosto.

Oroscopo 2021 del segno dei Pesci

Per i Pesci l’anno inizierà male dal punto di vista dell’amore. Marzo e aprile saranno mesi importanti, da giugno Giove entrerà nel segno e sarà un mese di riferimenti importanti. Il 2021 sarà propedeutico per il 2022 che sarà un anno molto fortunato.