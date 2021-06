Dopo le polemiche nate attorno alle ultime affermazioni di Pippo Baudo rivolte ai due colleghi Paolo Bonolis e Carlo Conti, in merito ai programmi da loro condotti ormai da anni sulle rispettive reti televisive, non è mancata una risposta da parte del presentatore di Mediaset che, infatti, intervistato da Tommaso Zorzi durante il suo "Punto Z" non ha esitato a commentare l'accaduto.

Il commento di Paolo Bonolis

Non è la prima volta che il decano della Rai, infatti, ha sentenziato sull'andamento della televisione di oggi. Una tv che, infatti, si discosta molto dai tempi in cui lui stesso figurava sempre sul piccolo schermo. Le sue affermazioni, però, stavolta non sono passate del tutto inosservate, dal momento che sono stati toccati due volti iconici della tv odierna a capo di programmi che hanno mantenuto un certo successo negli anni. A questo proposito, quindi, è arrivato anche il commento di Paolo Bonolis sulla questione, dimostrando di aver incassato il giudizio dello storico volto Rai ha dichiarato: "Ognuno dice quello che può, che deve fare? Pippo pensa questo e lo dice, che deve fare? Io faccio Avanti un altro da undici anni, lui ha fatto Sanremo per tredici anni. Ognuno si accanisce come vuole". Da parte di Carlo Conti, invece, ‘accusato' anche lui di fare sempre gli stessi programmi, non c'è stata alcuna replica.

Cosa aveva detto Pippo Baudo

Pippo Baudo aveva commentato con tono pungente il fatto che, ormai da anni, in televisione non ci sia una varietà nel creare programmi nuovi, nel portare avanti progetti innovativi, ma ci si limita ad un ripetersi costante di show che hanno avuto successo e che, quindi, portano pubblico alla rete che li trasmette. Nel caso di entrambi i conduttori, infatti, il presentatore 85enne da spettatore aveva criticato il fatto che entrambi non stessero sfruttando a pieno la loro bravura.