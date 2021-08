Paola Perego: “La Talpa? Se la facesse un’altra persona sarebbe come strapparmi un figlio” La conduttrice, pronta a tornare in Tv insieme a Simona Ventura tutte le domeniche su Rai2, continua a pensare al reality che ha condotto in passato, che è pronto a tornare in onda l’anno prossimo sulle reti Mediaset: “La rifarei di corsa, assolutamente. Poi non dipende da me, liberi di scegliere”.

Paola Perego è pronta a una nuova avventura in Tv con Citofonare Rai2, il programma della domenica che condurrà, a partire dalla prossima stagione, in tandem con Simona Ventura. Un esperimento che può rappresentare per entrambe un principio di rilancio dopo stagioni complesse, fatte di tentativi differenti.

Paola Perego e la domenica in Tv con Simona Ventura

In un'intervista rilasciata al settimanale Chi, Paola Perego ha parlato del progetto, raccontando l'idea nata dall'intento di restituire a Rai2 un contenitore che rimpiazzasse il Mezzogiorno in Famiglia di cui la rete è rimasta orfana, andando così ad occupare una fascia importante del palinsesto televisivo domenicale: “Dovevo realizzare un programma per la domenica diverso, tornando dopo tanti anni in quella fascia, senza tradire il pubblico. Mi sono detta: ‘Perché dovrei condurre con un uomo e non con una donna, visto che con Simona mi diverto così tanto? Pensa che figata fare un programma dove ti diverti e vai contro gli schemi".

Citofonare Rai2 andrà in onda ogni domenica, dalle 11.10 alle 13 e l'obiettivo del programma lo esplicita Paola Perego, provando a descriverne lo spirito: “Vogliamo regalare spensieratezza e leggerezza alle famiglie che si preparano al pranzo della domenica, e fare compagnia a chi è solo”

Il ritorno de La Talpa

Tra le notizie succulente della prossima stagione televisiva c'è quella del ritorno in Tv de La Talpa, formar acquisito nuovamente da Mediaset, di cui Paola Perego è stata conduttrice nelle edizioni proposte qui in Italia. Di un suo possibile ritorno alla conduzione si è parlato più volte e lei stessa in passato ha specificato che non ci penserebbe su un minuto, ribadendo il concetto nella stessa intervista a Chi: “La rifarei di corsa, assolutamente. Anzi, se la facesse un altro, sarebbe come se mi strappassero un figlio. Poi non dipende da me, liberi di scegliere”. Mediaset starà pensando proprio a lei?