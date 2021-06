Paola Di Benedetto è stata scelta per condurre uno show musicale che si svolgerà all'Arena di Verona questa estate. Si tratta del Power Hits Estate 2021 di RTL 102.5, l'emittente radiofonica in cui lavora già da qualche anno e dove insieme a Fabrizio Ferrari e Matteo Campese conduce il programma che dà il nome all'evento previsto per il 31 agosto. L'influencer lo ha annunciato tramite social e la trasmissione è ufficialmente iniziata lunedì 28 giugno, nella fascia oraria dalle 16 alle 17 e nel fine settimana dalle 15. L'obiettivo è quello di cercare e premiare la canzone più ascoltata di questa estate, interagendo anche con gli ascoltatori.

L'evento live ad agosto

L'estate è da sempre associata alla spensieratezza, alla musica, al divertimento e al relax: non esiste estate senza un tormentone che la identifichi, cantato e ballato a tutte le ore del giorno e della notte. Ed è questo l'obiettivo del team che vede insieme l'ex vincitrice del Grande Fratello Vip e suoi colleghi speaker, premiare la canzone che ha conquistato gli italiani con un evento live, dall'Arena di Verona, il 31 agosto, dove il pubblico potrà assistere alle esibizioni degli artisti più amati con i quali poter ballare e cantare.

La rottura con Federico Rossi e il flirt con De Martino

Di recente, poi, Paola Di Benedetto è tornata a far parlare di sé, ma non per questioni lavorative, quanto sentimentali e afferenti alla sfera del gossip. Dopo aver ufficializzato la notizia della rottura tra lei e Federico Rossi in seguito ad una decisione maturata di comune accordo, con il quale aveva condiviso quasi tre anni d'amore, da subito le sono stati attribuiti nuovi flirt. Primo fra tutti quello con Stefano De Martino. La speaker e il conduttore tv sono stati beccati insieme in barca, ed è bastato questo per innescare il domino delle frequentazioni nascoste o meno. Tra i due, però, non c'è null'altro che un'amicizia e attualmente la 25enne pare che non sia in cerca dell'amore.