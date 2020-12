Pian piano il rapporto tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello sta tornando alla normalità. Dopo la furente litigata nella puntata del Grande Fratello di lunedì 28 dicembre, le due gieffine hanno tentato un riavvicinamento in queste ore. Il primo passo, nonostante la cocente delusione, è stato fatto proprio dall'attrice siciliana che ha scritto una lettera per la sua amica, punto di partenza per questa riconciliazione.

La lettera di Rosalinda a Dayane

Non è passato molto tempo dalla lettura del biglietto che Dayane Mello ha subito abbracciato la sua compagna d'avventura, alla quale però non ha nascosto il fatto che certe dichiarazioni fatte proprio durante la puntata l'avevano particolarmente turbata: "Tu sai perché sono ferita? La cosa più brutta è stata che Francesco diceva che uso le persone e tu dietro a buttare la melma insieme a Francesco dicendo che io ti ho trattata come un giocattolo e ti ho buttata così. […] L’unica cosa che mi ha ferito non sono parole ma sono fatti". Una confessione diretta che mette in luce le criticità del loro rapporto. Non è tardata ad arrivare la risposta di Rosalinda che ha spiegato ancora una volta alla modella cosa l'ha spinta a reagire in maniera così drastica:

Sono venuta qui solo per dirti che ti voglio bene. Non voglio più discutere di questa cosa, tu attualmente non hai compreso perché io ho reagito in quel modo. Ho visto delle cose che onestamente non mi aspettavo, ne prendo atto e sono rimasta molto male. Quindi quella è stata la reazione di una persona ferita che ci tiene molto a te. Devi capire che magari è la conseguenza delle cose che ho visto. Voglio che tu sia felice, capisco tutto e sappi che qui c’è una persona che ti vuole bene, al di là di tutto.

L'aereo per le Rosmello

Intanto, proprio questa mattina è arrivato uno aereo per le Rosmello, un modo forse per incentivarle a credere ancora nel loro rapporto, quel legame che aveva fatto sognare i fan più accaniti e che sembrava essere destinato a spezzarsi. A supportare questo riavvicinamento ci ha pensato anche Samanta De Grenet che si è più volte espressa in favore del legame tra le due gieffine e ha anche dichiarato: "Se c'è qualcosa che posso fare per mettere pace tra di voi la farò".