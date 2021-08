Outer Banks 3 si farà: tutto quello che sappiamo sulla prossima stagione della serie Netflix Il successo della seconda stagione di Outer Banks ha spinto il pubblico a chiedere presto una terza stagione. Si può fare, ma Netflix non ha ancora ufficializzato i lavori per una nuova serie di episodi. La serie è stabilmente in cima agli ascolti della piattaforma e questo indizio lascia sperare per il futuro di Outer Banks.

Il mondo delle serie tv ha una nuova serie cult: parliamo di Outer Banks, la cui seconda stagione ha conquistato nell'ultimo mese di agosto gli abbonati Netflix. Tutti si chiedono se ci sarà la terza stagione della serie tv che ha per protagonisti gli amici alla ricerca di un tesoro. Attualmente, la serie tv non è stata ancora confermata per una terza stagione ma il finale, che senza fare spoiler presupporrebbe la possibilità di continuare, suggerisce di sì. La serie tv è stata stabilmente in cima agli ascolti top di Netflix, altro indizio che potrebbe confermare presto il rinnovo per una terza stagione.

Le parole degli autori

Il successo di Outer Banks è stato accolto positivamente anche dal co-creator della serie, Jonas Pate, che in un'intervista a Entertainment Weekly ha fatto capire di avere materiale per più di tre stagioni: "Abbiamo sempre pensato a questa serie come a un racconto da sviluppare in quattro, forse cinque stagioni. Abbiamo pensato a questa serie con largo anticipo, mi auguro soltanto che riusciremo a raccontare tutte queste storie”.

Outer Banks 3, quando esce

Come anticipato, mancando ancora l'ufficialità della terza stagione, non c'è ancora una data d'uscita che sia ufficiale. Si può però prevedere, in caso di rinnovo, che Outer Banks 3 possa uscire tra giugno e agosto 2022. Sarà sempre ambientata nella località che porta il nome della serie, appunto, Outer Banks.

Il cast della terza stagione di Outer Banks

Il cast della terza stagione di Outer Banks dovrebbe confermare i nomi che già conosciamo:

Chase Stokes nel ruolo di John B.;

Madelyn Cline nel ruolo di Sarah Cameron);

Madison Bailey nel ruolo di Kiara;

Jonathan Daviss nel ruolo di Pope;

Rudy Pankow nel ruolo di J.J.;

Austin North nel ruolo di Topper;

Drew Starkey nel ruolo di Rafe Cameron;

Charles Esten nel ruolo Ward Cameron.

Perché la serie tv si chiama Outer Banks

La serie tv si chiama Outer Banks perché è il nome della località dove è ambientata la narrazione: parliamo di una striscia di sabbia sottile che si estende per 160 chilometri lungo la costa del North Carolina, negli Stati Uniti d'America.