Nella puntata di Domenica In, trasmessa il 31 gennaio, Ornella Vanoni ha fatto prendere uno spavento a Mara Venier. Per un attimo, ha convinto la conduttrice di avere dei problemi alla vista. La zia Mara ha ammesso che, come molti, è terrorizzata all'idea di ammalarsi, mentre Vanoni scoppiava in una fragorosa risata. Ma andiamo con ordine.

Ornella Vanoni e l'esperimento con Mara Venier

Ornella Vanoni si è raccontata in una lunga intervista rilasciata a Mara Venier. Le ha parlato della sua lotta contro la depressione e contro il Covid-19. Poi, si sono concesse un momento di leggerezza. La cantante ha chiesto alla conduttrice di chiudere gli occhi: "Cosa vedi?". La padrona di casa si è ovviamente prestata e ha dato una risposta decisamente bizzarra: "Vedo stelline". Vanoni è apparsa perplessa dal risultato del suo esperimento e ha provato ad approfondire: "Ah, non vedi giallo tu? Ma di che colore sono queste stelline?". Mara Venier ha replicato che le stelline che vedeva erano di colore nero. Ornella si è fatta seria.

Mara Venier e la comprensibile paura della malattia

Ornella Vanoni si è fatta seria e ha fornito addirittura una diagnosi a Mara Venier: "Ma allora hai la macula. Sei malata. Se tu vedi delle cose nere, devi farti vedere gli occhi. C'è qualcosa che non va". La conduttrice è apparsa visibilmente spaventata. Ha cominciato a sventolare il volto con la cartellina e ha esclamato: "Vedo nero. Oh mio Dio, mi fai stare male". Ornella Vanoni, per niente impietosita, ha ribadito: "Uno che vede stelline nere non sta bene". Poi, è scoppiata a ridere fragorosamente: "Ti faccio stare male? Certo, era il mio proposito. Hai paura di ammalarti eh?". Mara Venier ha ammesso: "Io ho una paura delle malattie terribile". Infine, per ripicca, Mara ha fatto vedere all'artista un video che la ritraeva con Gino Paoli.