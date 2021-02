La nostalgia per il passato, e gli anni 80 in particolare, è un trend che non interessa solo film e serie tv. Anche i programmi guardano indietro nel tempo e dalla Spagna arriva la notizia che Mediaset manderà in onda un nuova versione di "Ok, il prezzo è giusto", storico format internazionale che ha avuto un enorme successo anche in Italia. Lo show, prodotto con Fremantle che detiene i diritti in tutto il mondo, si intitolerà "El precio justo".

Il successo di Ok, il prezzo è giusto

Nel nostro Paese, il programma è andato in onda dal 1983 al 2001. Indimenticabile la conduzione di Iva Zanicchi, ma in veste di presentatori si sono dati il cambio anche Gigi Sabani, Emanuela Folliero e Maria Teresa Ruta. Il quiz show ha lanciato come vallette varie celebrità quali Alba Parietti, Nadia Bengala, Ana Laura Ribas, Alessia Ventura, Ilaria Galassi. Questa nuova versione iberica, condotta dal noto presentatore Carlos Sobera, avrà un restyling, ma resterà comunque invariato il meccanismo del gioco (indovinare il prezzo di alcuni oggetti).

In Spagna torna anche Il Grande Gioco dell’Oca

E non si tratta dell'unico show rispolverato dalla tv iberica. In Spagna sarà riproposto anche Il Grande Gioco dell’Oca, come annunciato da Endemol Shine Boomdog. In Italia andò in onda in due edizioni nel 1993-1994 con la conduzione di Gigi Sabani, affiancato nella prima edizione da Jo Squillo e Simona Tagli e nella seconda da Alessia Marcuzzie e Paola Saluzzi con il piccolo Adriano Pantaleo. L'ideatore era Jocelyn, che esportò il format, ispirato al celebre gioco da tavola, in 42 Paesi.

Il revival arriverà anche in Italia?

Anche il nostro Paese seguirà l'esempio spagnolo e andrà a rinnovare format passati, per ravvivare una produzione televisiva che ultimamente è a corto di idee? In realtà, di una riedizione italiana di "Ok, il prezzo è giusto" si parla da tempo. Già nel 2018, Fremantle Italia espresse l'intenzione di riportare il format in tv. Potrebbe essere un successo, se pensiamo che negli Stati Uniti, dopo la prima fase nel 1956–1965, "The Price is Right" va in onda ininterrottamente dal 1972.