Offese di Vittorio Feltri a Veronica Gentili: “Simpatica come una zanzara tigre sullo scroto” Nuove offese di Vittorio Feltri all’indirizzo della conduttrice del nuovo talk di Rete4, “ControCorrente”: “È simpatica come una zanzara tigre sullo scroto”. L’ex direttore non ha mai perdonato la giornalista per quel fuorionda di tre anni fa: “È talmente ubriaco che non riesce a parlare, ma che s’è bevuto?”.

Le offese di Vittorio Feltri a Veronica Gentili, protagonista ieri del nuovo "ControCorrente" su Rete4, sono diventate virali nella serata del 9 agosto: "Veronica Gentili è simpatica come una zanzara tigre sullo scroto". È solo l'ennesimo capitolo della lotta che l'ex direttore ha ingaggiato con la giornalista che, intanto, continua a scalare posizioni in Mediaset. Il primo round, indimenticabile, fu quel fuorionda – pubblicato da Striscia la notizia – del 2018 che a Vittorio Feltri non sarebbe mai andato giù: "Ma Feltri quanto sta ‘mbriaco?".

Tutte le offese di Vittorio Feltri a Veronica Gentili

"È talmente ubriaco che non riesce a parlare. Dice cose da sussidiario con il delirio. Che spettacolo, ma quanto ha bevuto?". Da quel momento, dopo la pubblicazione di questo fuorionda, Vittorio Feltri sembra avergliela giurata alla brava conduttrice e giornalista di Mediaset. E infatti, il 26 settembre 2018, riferiva di lei: "Un'attricetta prestata al giornalismo, ma chi è? Mi ha scritto una lettera di scuse dicendo che mi stima perché adesso è in difficoltà". Nel 2020, Vittorio Feltri continua a twittare: "Sembra isterica, balorda e forse lo è: smetta di bere. Che mestiere fa? La valletta? Non ha il fisico". Accuse, rimbrotti, punzecchiature fino alle offese: Vittorio Feltri non dimentica lo "sgarbo" di quel fuorionda.

L'ascesa di Veronica Gentili

Alla distanza, però, sembrerebbe aver vinto a mani basse Veronica Gentili. Nella programmazione estiva, Mediaset le ha affidato addirittura due programmi. La versione estiva di "Stasera Italia Weekend" e, appunto, il neonato "ControCorrente", talk show che porta (una coincidenza, ci mancherebbe) proprio lo stesso nome del nuovo slogan e del nuovo libro del leader di Italia Viva, Matteo Renzi. Chissà se Vittorio Feltri se ne è accorto.