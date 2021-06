Non c'è solo Italia-Svizzera (in onda su Rai1 alle 21) tra le proposte in prima serata di mercoledì 16 giugno. Per chi proprio non ha intenzione di seguire gli Europei e la Nazionale, ecco una serie di proposte alternative, in tv e streaming.

I programmi Rai di stasera mercoledì 16 giugno

in foto: Tutta colpa dell’amore

Al posto del calcio, per quanto riguarda la Rai è possibile calarsi nelle atmosfere thriller del film Pretty Little Stalker – Tra le pagine della pazzia (Rai2) o nelle storie non meno inquietanti di Chi l’ha visto? (Rai3), che torna a occuparsi del caso di Denise Pipitone. Rai4 manda in onda il film Contrattempo (l'originale da cui è stato tratto il remake italiano Il testimone invisibile), mentre su Rai5 è protagonista la musica classica con Blomstedt dirige sinf. n 5 di Bruckner. Per i romantici, c'è Tutta colpa dell’amore su Raimovie.

I programmi Mediaset di mercoledì 16 giugno

in foto: Grand Hotel

Su Canale 5, continua la soap Grand Hotel – Intrighi e passioni, mentre Italia 1 ci fa ridere con Il Cosmo sul comò con Aldo Giovanni e Giacomo. L'attualità è invece al centro del programma Zona Bianca su Rete 4. Chi ama il cinema si sintonizzi sul 20 per vedere Wild Wild West con Will Smith o su Iris per Insomnia, thriller con Al Pacino, o ancora su Cine34 per I miei primi 40 anni, dall'autobiografia di Marina Ripa di Meana.

I programmi delle altre reti di mercoledì 16 giugno

La7 manda in onda la miniserie Tut – Il destino di un faraone, mentre su Tv8 è possibile seguire lo show con Enrico Papi Name That Tune – Indovina la canzone e su Nove il talk Accordi & disaccordi. Su Real Time va in onda il reality Elettra e il resto scompare (sulla vita della Lamborghini), su Paramount la classica serie Strega per amore e su Spike Spartacus – La guerra dei dannati.

Le proposte in streaming

Cosa vedere su Netflix

Da mercoledì 16 giugno, sono disponibili su Netflix il divertente film The Lego Movie 2 (per grandi e piccini) e The Mule, imperdibile film del 2018 di Clint Eastwood, che inoltre vi recita come attore. Ricordiamo inoltre che da poco è arrivata la seconda stagione della serie Lupin.

Amazon Prime Video

Come new entry Amazon del 16 giugno segnaliamo il film romantico Lei è troppo per me. Vi consigliamo anche la commedia italiana Maschile singolare e il thriller The Mauritanian con Jodie Foster, già in catalogo tra le novità del mese.

Disney+

Su Disney+, da non perdere la seconda puntata di Loki, la serie con Tom Hiddleston nei panni dell'ambiguo antieroe Marvel, di cui viene rilasciato un nuovo episodio ogni mercoledì. Ricordiamo inoltre che giugno è il Pride Month: per questo, vi consigliamo la nostra guida a 15 film e serie LGBTQ da vedere in streaming, sulle principali piattaforme.