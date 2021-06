Il mese di giugno è il Pride Month, in cui si celebra l'orgoglio LGBTQ+ e si ricorda l'importanza di lottare per i diritti di tutti, a prescindere da identità sessuale e di genere. Nato per rievocare una data importante (i moti di Stonewall della comunità gay che ebbero inizio tra il 27 e il 28 giugno del 1969), può e deve essere celebrato anche con una bella dose di film e/o serie tv dedicati a questa tematica. Vi consigliamo 15 titoli che potete trovare sulle piattaforme streaming.

1. Chiamami col tuo nome

Su Netflix, Amazon Prime Video – Film. Trascinante e bellissimo, il film che ha reso il regista Luca Guadagnino una star internazionale è un poetico racconto di formazione che racconta l'amore tra il giovane Elio (straordinario Timothée Chalamet) e Oliver (Armie Hammer). Lo sfondo sono gli anni '80 (con colonna sonora da urlo) e la campagna del cremonese.

2. La vita di Adele

Su Netflix – Film. Meritatissima Palma d'Oro a Cannes 2013, il film del franco-tunisino Abdellatif Kechiche abbonda e straborda di scene esplicite e molto sensuali tra le due stupende protagoniste, Adèle Exarchopoulos e Léa Seydoux. Ovviamente, è molto di più: un film sull'amore, tra pulsioni, sudore, corpi, lacrime, dolore. Un altro coming of age straordinario.

3. Maschile singolare

Su Amazon Prime Video – Film. Arriva dal 4 giugno questo film diretto da Matteo Pilati e Alessandro Guida, che racconta di un giovane lasciato dal marito, catapultato in una nuova vita e con nuove opportunità (e forse un nuovo amore) in arrivo. Rara commedia italiana con protagonisti gay, Maschile singolare vede nel cast Giancarlo Commare, Gianmarco Saurino, Michela Giraud, Eduardo Valdarnini.

4. Halston

Su Netflix – Serie. Disponibile dal 14 maggio, vede Ewan MacGregor nei panni di Halston (al secolo Roy Halston Frowick), stilista americano notissimo tra gli anni '70 e gli anni '80, grande frequentatore della celebre discoteca Studio 54, poi caduto in disgrazia (morì nel 1990 di AIDS). Questa miniserie è prodotta dal prolifico Ryan Murphy.

5. Matthias e Maxime

Su NOW – Film. Gran parte dell'intera straordinaria filmografia del canadese Xavier Dolan vede personaggi gay come protagonisti: va da sé che va recuperata integralmente, perché è uno dei più grandi registi contemporanei (compreso il capolavoro Laurence Anyways, storia d'amore etero tra una donna e un uomo che vuole diventare donna). Matthias e Maxime è dolcissimo e racconta di due grandi amici che scoprono di sentire qualcosa l'uno per l'altro. Con una delle scene d'amore più belle del cinema degli ultimi decenni.

6. Pride

Su Disney+/Star – Serie. Sei famosi registi LGBTQ+ esplorano storie che raccontano l'America dalla prospettiva di questa tematica, spaziando dalla violazione dei diritti degli omosessuali ai movimenti e alle battaglie. Arriva dal 25 giugno.

7. Orange Is the New Black

Su Netflix – Serie. Cult in 7 stagioni (dal 2013 al 2019), esplora come pochi altri prodotti la fluidità sessuale, attraverso una vicenda corale ambientata in un carcere femminile. Vi finisce Piper, condannata per riciclaggio di denaro sporco. Credeva di aver costruito la vita perfetta con il fidanzato nell'alta borghesia newyorchese: dietro le sbarre invece, ritroverà la sua ex compagna, Alex. E tante altre donne, ognuna con la sua storia.

8. Moonlight

Su NOW – Film. Premiato con l'Oscar come miglior film (celebre la beffa a La La Land, che per una clamorosa gaffe inizialmente venne indicato come titolo vincitore), il film che ha lanciato il regista Barry Jenkins racconta la formazione di Chiron, e la sua vita non facile dall'infanzia all'età adulta: è nero, gay, povero, in un quartiere di Miami segnato dalla violenza. Ottima Naomie Harris nei panni della madre, ma è Mahershala Ali ad aver vinto l'Oscar come non protagonista.

9. Love, Victor

Su Disney+ / Star – Serie. Spin-off del popolare film Tuo, Simon (ugualmente disponibile su Disney+), racconta la storia di Victor Salazar, un giovanissimo studente che va alla scoperta di sé e del proprio orientamento sessuale. Dal 18 giugno arriva la seconda stagione.

10. We Are Who We Are

Su NOW – Serie. Ancora Luca Guadagnino, alle prese con la sua prima produzione seriale. Ambientata in una base americana in Veneto, racconta di un gruppo di adolescenti americani e dei loro genitori. L'ambientazione italiana va ben oltre la cartolina, in questa serie che rifiuta le etichette ed esplora la libertà di essere se stessi, di amare chi, come e quando si vuole, di stravolgere la propria identità.

11. Transparent

Su Amazon Prime Video – Serie. Una famiglia di Los Angeles scopre che il padre Mort è transessuale. Lui è il bravissimo e pluripremiato Jeffrey Tambor, che però è stato accusato di molestie e licenziato. Sono quattro stagioni (2014-2017).

12. Sense8

Su Netflix – Serie. Il fatto che sia stato un cult amatissimo da una cerchia di fan non ha impedito alla piattaforma di cancellarlo dopo due stagioni. Dietro la serie ci sono le sorelle Lana e Lilly Wachowski, che ai tempi della saga di Matrix si chiamavano Larry e Andy, prima di decidere di cambiare sesso. Attraverso una storia fantascientifica in cui otto sconosciuti di diverse nazionalità sviluppano una reciproca connessione telepatica, la serie esplora anche i diversi orientamenti e la pansessualità.

13. Una giornata particolare

Su NOW – Film. Un capolavoro che non possiamo non includere nella lista, con Marcello Mastroianni omosessuale perseguitato dal regime fascista. Trova un legame speciale con la popolana Sophia Loren, che trascorre con lui una giornata che non dimenticherà mai. Una sinfonia a due di meravigliosa grandezza, con gli straordinari interpreti diretti da Ettore Scola.

14. Skam Italia

Su TIMvision e Netflix – Serie. La seconda stagione è incentrata sull'amore di Martino per Niccolò. La serie che ha riscritto i canoni italiani del teen drama d'autore è ispirata all'originale Skam Norvegia, che invece racconta una relazione gay nella terza annata.

15. Stonewall

Su Amazon Prime Video – Film. Chiudiamo tornando proprio a Stonewall, con il film del 2015 che ha ricostruito le proteste della comunità gay di New York contro le angherie e i soprusi della polizia, partite dal locale Stonewall Inn. Con Jeremy Irvine, Jonathan Rhys Meyers e Ron Perlman. Dirige Roland Emmerich, in momentanea pausa dai blockbuster catastrofici per raccontare il movimento di liberazione omosessuale di cui lui stesso è attivo sostenitore.