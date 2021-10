Nino Frassica smentisce l’addio di Terence Hill a Don Matteo: “Solo un arrivederci”

L'addio di Terence Hill a Don Matteo è solo temporaneo? Il dubbio lo solleva Nino Frassica, volto storico della fiction di Rai1, che nel corso della prima puntata stagionale di Che Tempo Che Fa ha parlato proprio della grande novità: "Ad un certo punto della serie Terence Hill andrà via. Poi tornerà. Attenzione, non è un addio, è un arrivederci".

Difficile capire se Frassica ironizzasse come è suo costume fare, o se il riferimento ad un ritorno di Terence Hill, fino a questo momento mai menzionato dal diretto interessato, così come dai produttori, sia concreto oppure no. Quella dell'addio di Terence Hill a Don Matteo , sostituito fa Raoul Bova, è una notizia che segna la storia della fiction di Rai1, vista la longevità del personaggio e il successo enorme riscosso dal prete interpretato da Hill negli ultimi 20 anni.

Poche settimane fa l'ultima scena girata dall'attore, prima del saluto del cast, compreso quello del produttore Luca Bernabei, che in una nota ha espresso quanto si sia sentito privilegiato a poter portare avanti una collaborazione con un volto tanto amato e rappresentativo della televisione:

"Grazie per l’umiltà con cui lui stesso ha sempre ringraziato tutti per il lavoro fatto in questi 20 anni, segno della grandezza della sua persona. Un uomo intelligente e umile che ha sempre messo al centro il lavoro di squadra e il suo amore per Don Matteo, la serie più amata dagli italiani. Grazie perché è stato come un grande padre che in questi anni ci ha permesso di crescere e di sbagliare… perché con il suo mito ci proteggeva e ci permetteva di avere sempre l’affetto del pubblico. È vero, Terence ci lascia, ma vogliamo interpretare questa frase non in senso negativo ma anche e soprattutto in senso positivo. Vogliamo pensare all’eredità che Terence ci lascia in termini appunto di dedizione, fedeltà e soprattutto di amore per Don Matteo e per tutti i telespettatori che in questi 20 anni ci hanno seguito. Oggi dobbiamo essere all’altezza del mito che non ci lascia ma come un padre ci guarda da lontano e ci osserva crescere”.