Nel corso dell'ultima puntata di Che Tempo Che Fa, Nino Frassica ha dedicato uno spazio per le sue gag di Novella Bella anche ad Alfonso Signorini e al Grande Fratello Vip. Tra gli scoop improbabili della sua rubrica, anche l'allungamento del Grande Fratello Vip, ormai in onda da più di sei mesi. Ecco la battuta di Nino Frassica: “Anticipazioni Canale 5. Alfonso Signorini ha annunciato che il Grande Fratello Vip sarà prolungato. Doveva finire il 1° marzo, finisce a Natale. Alfonso Signorini, per non far preoccupare i vip della casa, ha detto: “Ragazziii! Adorooo! Il Grande Fratello sarà prolungato. Che bello! Ma non ha detto l'anno". E i parenti dei vip: "Adesso alcuni parenti dei vips lo vogliono denunciare per sequestro di persona e lui ha risposto: ‘Adorooo!’“.

Quando finisce il Grande Fratello Vip

La battuta di Nino Frassica, per la fortuna dei concorrenti del Grande Fratello Vip, resta tale. Perché il Grande Fratello Vip finirà e anche presto. Ormai, dopo sei lunghi mesi, mancano solo tre puntate alla fine: il 22 febbraio, il 26 febbraio e, il gran finale, previsto per il 1 marzo 2021. La media spettatori di questa edizione del Grande Fratello Vip, al momento in cui scriviamo, è di 3.268.000 per uno share pari al 18.84%.

Le nomination del Grande Fratello Vip

La puntata in onda il 22 febbraio sancirà un altro verdetto: uno tra Stefania Orlando, Andrea Zenga e Samantha De Grenet sarà eliminato e dovrà lasciare per sempre la casa del Grande Fratello Vip. C'è la possibilità di partecipare al sondaggio di Fanpage.it: chi vuoi salvare tra i tre vip in gara? I risultati, al momento, sembrano essere favorevoli proprio nei confronti di Stefania Orlando che ha già vinto un importante televoto contro Giulia Salemi, una settimana fa. Mancano solo tre puntate alla fine e ogni televoto è ormai decisivo.