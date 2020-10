La seconda stagione di Nero a metà si conferma un buon successo per Rai1, che anche nella prima serata di giovedì 1 ottobre ha portato a casa la vittoria, facendo faticare la concorrenza di Chi vuol esser milionario su Canale 5. Parte invece male il talk show di Rai2 Seconda Linea: ecco tutti i dati Auditel di ieri sera.

Gli ascolti di giovedì 1 ottobre

Nero a Metà 2 ha confermato sostanzialmente gli ascolti fatti lunedì contro il GF Vip, con 4.841.000 spettatori e il 22% di share (qui le anticipazioni del finale di stagione in onda l'8 ottobre). Non entusiasma Chi vuol esser milionario, che raggiunge 1.820.000 spettatori pari al 9,9% di share. Solo 419.000 spettatori con l’1,9% di share hanno seguito Seconda Linea di Francesca Fagnani e Alessandro Giulio.

Bene Rai3 con il film premio Oscar di Guillermo del Toro La forma dell’acqua visto da 1.435.000 spettatori e uno share del 6,3%. Italia 1 con Chicago Med 4 ha raccolto 1.098.000 spettatori (6,2%). Su Rete4 Dritto e Rovescio ne ha registrati 1.154.000 (6,6% di share). Su La7 Piazza Pulita ha raccolto 1.169.000 spettatori (5,6%). Su Tv8 Maschi contro femmine è stato seguito da 441.000 spettatori (2%). Sul Nove Gino Cerca Chef ha raccolto 269.000 spettatori (1,1%).

I programmi di venerdì 2 ottobre

Stasera, torna la sfida tra titani che vede opporsi il Grande Fratello Vip su Canale 5 e Tale e Quale Show su Rai1. Rai2 propone invece le serie tv N.C.I.S e Rookie, mentre su Rai3 va in onda Le ragazze. Su Italia 1 torna Roberto Giacobbo con Freedom – Oltre il confine, Rete 4 trasmette l'ormai classico appuntamento con Quarto Grado. Su La7 va in onda Propaganda Live (con l'ospitata di Giorgio Mastrota). Tv8 propone la replica in chiaro di X-Factor, mentre sul Nove va in onda Fratelli di Crozza.