Natascia Zagato e Alessio Tanoni in crisi dopo Temptation Island, lei spiega il motivo I due marchigiani hanno lasciato insieme l’edizione 2021 di Temptation Island. Eppure, i problemi manifestatisi in trasmissione non sono ancora stati risolti. “Stiamo vivendo un momento difficile”, ha svelato Natascia Zagato, che ha spiegato ai suoi fan la motivazione di questa crisi e quello che prova per Alessio.

A cura di Valeria Morini

Hanno lasciato insieme Temptation Island 2021 ma sembra che le cose non vadano bene tra di loro: Natascia Zagato ha confessato il momento di crisi con Alessio Tanoni. I problemi manifestatisi nel villaggio che li ha ospitati durante il "viaggio dei sentimenti" condotto da Tommaso Bisciglia, a quanto pare, continuano.

La confessione di Natascia

"Stiamo vivendo un momento difficile", ha spiegato Natascia, rispondendo alle domande dei fan su Instagram. Più discreto lui, che non ha parlato della situazione, mentre la Zagato è entrata maggiormente nel dettaglio: "Facciamo fatica a comprenderci". Al contempo, però, Natascia sembra convinta dei suoi sentimenti nei confronti di Alessio, e fiduciosa in una risoluzione positiva dei loro problemi. "Quando c'è l'amore e il rispetto io penso che tutto si può superare. E io amo Alessio", ha continuato la Zagato, che in un'altra IG Story ha definito il suo fidanzato "il più bello del mondo". Insomma, il sentimento resiste. Basterà?

Natascia Zagato e Alessio Tanoni a Temptation Island 2021

Facciamo un balzo indietro nel tempo per ripercorrere la storia dei due innamorati marchigiani a Temptation Island 2021. Estetista 31enne lei, operaio 24enne lui, hanno partecipato alla trasmissione su iniziativa di Natascia. In più occasioni, la Zagato ha lamentato l'atteggiamento del compagno, sostenendo di sentirsi costantemente giudicata e sminuita da lui. La giovane è apparsa disinvolta con i tentatori (Samuele in particolare) e ha sollevato una forte crisi di gelosia e di sconforto da parte di Alessio, che più volte si è abbandonato alle lacrime e alla disperazione. Il loro percorso si è chiuso nell'ultima puntata: Alessio ha accusato Natascia nel falò di confronto, poi però ha capito di non poter fare a meno di lei: "Mi hai ferito troppo, mi sono sentito troppo solo, ma non ce la faccio a lasciarti, non riesco ad andare via senza di te".