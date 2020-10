I lettori di Fanpage.it hanno partecipato al sondaggio sul Grande Fratello Vip 2020 e hanno espresso la loro preferenza. Alla domanda "Chi vuoi salvare tra Maria Teresa Ruta, Massimiliano Morra e Myriam Catania", il pubblico ha dato la maggioranza di preferenze a Massimiliano Morra (il 55%), seguita da Maria Teresa Ruta (il 33%). Ultima in ordine di preferenze è proprio Myriam Catania (il 12%), destinata a uscire per i nostri lettori.

Anticipazioni Grande Fratello Vip

La puntata del 9 ottobre sarà ricca di colpi di scena, come al solito. Il primo grande nodo da sciogliere in puntata è relativo all'ingresso o meno nella casa di Franceska Pepe. Stando alle indiscrezioni in nostro possesso, Franceska Pepe non rientrerà nella casa del Grande Fratello Vip. Terranno banco nuove indiscrezioni amorose su Adua Del Vesco. Si ritornerà a parlare di Elisabetta Gregoraci che all'interno della casa sta vivendo un'attrazione particolare con Pierpaolo Petrelli. E, infine, proprio Myriam Catania ha ricevuto una proposta di matrimonio dal compagno all'esterno della casa. Potrebbe uscire proprio lei e coronare il suo sogno d'amore?

Il Grande Fratello Vip si allunga

Come da ultime rivelazioni, stando a quanto appreso da TvBlog, Il Grande Fratello Vip si allungherà di due mesi con puntata finale prevista lunedì 8 febbraio 2021. Ci sarebbe già l’ok a Endemol e Banijay di proseguire e un nuovo piano operativo per il reality sarebbe già pronto. Mediaset si cautela così contro un eventuale nuovo lockdown, assicurandosi l’unico show in diretta a prova di Covid-19. Il prolungamento dovrebbe essere garantito attraverso nuovi ingressi che vadano a rimpinguare il cast attuale (si parla di Alba Parietti superospite) e un nuovo piano operativo per il reality condotto da Alfonso Signorini, coadiuvato da Pupo e da Antonella Elia.