Morto il giornalista Giangavino Sulas. A darne notizia è il programma Quarto Grado, la trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi che spesso ospitava Sulas. Il ricordo del programma, attraverso le pagine social, dà notizia della scomparsa del giornalista con una foto che immortala un momento in cui Sulas è ospite della trasmissione. La foto è accompagnata da una didascalia in ricordo del giornalista:

Al nostro Sulas piaceva questa foto. C’era tutto lui. La passione per il confronto. Le carte di un processo tra le mani. La notizia prima di tutto come atto di rispetto per i suoi lettori e per i telespettatori di #Quartogrado. Se n’è andato di venerdì. Ci mancherà tantissimo. Ciao caro amico. Ciao Giangavino.

Il ricordo di Gianluigi Nuzzi

È quindi seguito il ricordo di Nuzzi: "Caro Giangavino te ne sei andato in punta dei piedi, sempre secondo il tuo stile di uomo gentile, cronista di altri tempi, senza mai rinunciare a esprimere le tue idee, talvolta in solitudine. Questo nostro mestiere significa anche ironia, autoironia sulla commedia della vita e tu ne sei maestro. E per questo non uso il verbo al passato perché le tue lezioni rimarranno sempre. Grazie".

La carriera di Giangavino Sulas

Giangavino Sulas è un giornalista di origini sarde, di recente ha collaborato con il settimanale "Oggi" ed è stato spesso ospite di diversi programmi televisivi in veste di opinionista, da Pomeriggio 5 a Quarto Grado, appunto. Si è occupato per lo più di cronaca nera, approfondendo molto l’inchiesta sulla morte di Yara Gambirasio, tra i casi più discussi degli ultimi anni.

Era spesso ospite in Tv

Nei mesi scorsi si era fatto notare nel salotto di Barbara D'Urso per un dibattito sulle origini nobiliari di Patrizia De Blanck. Ospite in studio, Sulas aveva illustrato i risultati delle sue indaginie negli archivi del settimanale Oggi, che avevano fatto emergere novità di rilievo sul conto della contessa, che contessa non sarebbe, visto che il titolo nobiliare sarebbe senza riscontro: "è stata adottata. L'ha detto lei, l'ha messo per iscritto, c'è un nastro registrato. Lei dice che è figlia di Asvero Gravelli, un gerarca fascista molto importante, giornalista e scrittore, vicinissimo al Duce". E non è finita qui, perché "Gravelli è figlio di un tipografo di Predappio e di una donna bellissima, che il Duce avrebbe sedotto. Lei è nipote del Duce. A Roma lo sapevo tutti di chi era figlia. Usciranno delle puntate su questa roba qua".