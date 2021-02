A soli 44 anni è morto Dustin Diamond, l'indimenticato Screech della sitcom ani 90 "Bayside School". Il cast della serie ha reso omaggio all'amico e collega, con commoventi messaggi sui social o sui giornali americani. Solo poco tempo prima era stata diffusa la notizia che l'attore era stato ricoverato in ospedale perché malato: Diamond aveva un tumore ai polmoni al quarto stadio.

Il cordoglio del cast di Bayside School

Mark-Paul Gosselaar, che nella serie prodotta dal 1989 al 1993 era Zack, ha ricordato il collega con un tweet: "Sono profondamente rattristato per la morte di Dustin Diamond, un vero genio comico. Le mie più sincere condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici. Se guardo indietro al tempo in cui abbiamo lavorato insieme, mi mancheranno quelle scintille grezze e brillanti che solo lui era in grado di produrre".

Su Variety, ha parlato Mario Lopez, l'interprete di Slater. L'attore ha spiegato di averlo sentito solo un paio di settimane prima della sua morte, quando Diamond si disse preoccupato per il ricovero in ospedale. Lui lo spinse ad avere fiducia e a prendersi cura di se stesso: "Alcune persone pensavano che la sua malattia fosse uno scherzo, il che è orribile, ma Internet fa sempre circolare storie. Ero ottimista, pensavo si sarebbe ripreso, ma era troppo tardi. Una cosa così veloce è difficile da elaborare". L'attore ha ricordato il periodo in cui lavorarono insieme: "I suoi sguardi, le sue espressioni facciali e la sua voce, erano la quintessenza del nerd sciocco, amabile e divertente. Era lui: era un po' come Screech nella vita reale".

Su Instagram, Tiffani-Amber Thiessen (Kelly in "Bayside School", nota anche per il ruolo di Valerie in "Beverly Hills 90210") si è detta "profondamente rattristata dalla notizia della morte del mio vecchio collega Dustin Diamond. La vita è estremamente fragile ed è qualcosa che non dovremmo mai dare per scontato. Dio ti protegga, Dustin".

Elizabeth Berkley, l'attrice che impersonava Jessie, ha scritto: "Sono grata di essere riuscita a lavorare con Dustin quando eravamo all'inizio dei nostri sogni. Conserverò quei dolci ricordi e le risate che abbiamo condiviso. Era un talento davvero dotato. Riposi in pace". Resta ancora in silenzio Lark Voorhies (Lisa), evidentemente sconvolta perché Diamond era uno dei suoi più cari amici. Qualche settimana fa, quando Dustin era stato ricoverato, chiese ai suoi fan di pregare per lui.

Forse non tutti ricordano che in "Bayside School" c'era pure Tori Spelling, la futura Donna di "Beverly Hills" che interpretò a soli 14 anni la fidanzata di Screech: "Prima di David e Donna c'erano Screech e Violet. Dustin è stato il mio primo bacio sullo schermo. Mi ha accolto a braccia aperte sul set. (…) Era davvero un giovane gentiluomo. Era gentile, intelligente e faceva sempre ridere tutti. Era un ottimo partner di scena. Era davvero un bravo ragazzo. Sono triste dopo lo show non abbiamo mai avuto molti contatti, a parte l'incontrarci occasionalmente agli eventi. Sono contenta che abbia smesso di soffrire. È un'icona per me professionalmente e personalmente".

Un tributo a Dustin Diamond nel reboot?

"Bayside School" ha un reboot del 2020, in cui tutti gli attori meno Diamond hanno ripreso i loro ruoli. Il cast voleva che l'attore si aggregasse almeno nella seconda stagione: Lopez ha fatto sapere che proporrà un tributo al collega nei nuovi episodi. La serie è stata infatti rinnovata per un'altra annata proprio nel mese di gennaio 2021, poco prima della tragica scomparsa.