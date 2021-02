È morto Dustin Diamond, l'attore protagonista delle serie tv anni '90 con la popolare Bayside School. Aveva 44 anni ed era malato da tempo. L'attore aveva un cancro al quarto stadio. Era stato ricoverato in un ospedale della California nei primi giorni dell'anno per un cancro ai polmoni ed era stato sottoposto a una serie di esami dopo forti dolori in tutto il corpo.

Screech di Bayside School, l'archetipo dello sfigato

Era lo sfigato degli anni '90. Il personaggio di Screech Powers è stato uno dei più iconici, chiacchierati e amati di quella serie, al pari di quelli interpretati da Tiffani Amber Thiessen, Mark-Paul Gosselaar, Mario Lopez ed Elizabeth Berkley. Samuel "Screech" Powers era esperto di scienza e di biologia, un ragazzino impacciato, ingenuo e migliore amico di Zack, il personaggio protagonista della serie. Un po' egoista, ricco di difetti, innamorato di Lisa Turtle (Lark Voorhies) e mai corrisposto, nonostante tutto, il personaggio si lasciava apprezzare da tutti i protagonisti, così come si è lasciato apprezzare dal pubblico a casa.

Chi era Dustin Diamond

Dustin Diamond, nato da famiglia ebrea a San Jose, in California, iniziò a recitare sin da bambino. Figlio di un insegnante di elettronica digitale e di una operatrice per la Pacific Bell, divenne immediatamente noto per il ruolo di Samuel "Screech" Powers nello show Bayside School. Oltre questo, la carriera di Dustin Diamond non ha mai veramente decollato, a differenza di quelle di Tiffani-Amber Thiessen ed Elizabeth Berkley, che conobbero grande notorietà nel decennio successivo. Dustin Diamond aveva partecipato a un'edizione del Celebrity Big Brother americano, nel tentativo di dare nuova luce a una carriera che dopo Bayside School non ha avuto più alcun picco non prendendo neanche parte all'episodio speciale reboot andato in onda sul servizio streaming della NBC.