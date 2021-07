Morgan a Ballando con le Stelle, Simona Ventura ironica: “Speriamo arrivi alla fine” La conduttrice, che ha lavorato con Morgan sia a X Factor che a The Voice, ironizza sulla sua presenza nello show del sabato sera di Rai1 che tornerà in onda a partire dal prossimo settembre. Scherza ma specifica: “Mi piace l’idea, con lui un giorno ti volti e non c’è più, ma Milly Carlucci sa il fatto suo”.

A cura di Andrea Parrella

Morgan è ufficialmente il primo concorrente di Ballando con le Stelle 2021. L'artista, che negli scorsi anni aveva già preso parte al programma da ospite, sarà nel cast del programma condotto da Milly Carlucci. A commentare la cosa è stata una che Morgan lo conosce bene, Simona Ventura, che con Castoldi ha collaborato anni fa a X Factor, ma anche a The Voice. Sulle pagine di Chi Simona Ventura ha così commentato la partecipazione di Morgan al programma:

Mi piace, speriamo che arrivi alla fine (ride, ndr). Sai com’è, con lui un giorno ti volti e non c’è più, ma Milly Carlucci sa il fatto suo. Voglio bene a Morgan, è il mio figlio più turbolento, sono felice per lui.

Simona Ventura che è pronta alla nuova avventura su Rai2, visto che a partire dal prossimo autunno condurrà un programma alla domenica mattina insieme a Paola Perego, ennesima occasione di rilancio definitivo per entrambe.

Ballando con le Stelle, gli altri possibili concorrenti

Oltre a Morgan, sono diversi i nomi che circolano come possibili concorrenti del programma. In pole position ci sono Sabina Guzzanti, Valeria Fabrizi, Federico Fashion Style e, nelle ultime ore, è spuntato il nome di Valeria Fabrizi.

Morgan a Ballando già nel 2017

Era aprile 2017 quando Milly Carlucci invitava sul palco di Ballando Morgan, replicando in occasione della finale di quell'edizione che proclamò vincitori l'atleta paralimpico Oney Tapia e dalla ballerina Veera Kinnunen. Una presenza, quella di Marco Castoldi, che fece discutere non poco visto che appena 10 giorni prima era giudice ad Amici, con Maria de Filippi. Morgan lasciò quel ruolo nella squadra bianca dopo un'accesa polemica scoppiata in studio. Si pensò che la Carlucci lo avesse invitato nel suo show proprio per fare uno "sgarbo" in termini di auditel a Maria De Filippi, nonostante lei negò: "Se ho invitato Morgan per fare uno sgarbo alla De Filippi? No, è andata diversamente…Morgan è un personaggio interessante e originale". La conduttrice di Amici aveva replicato al Fatto Quotidiano: "Non avrei invitato Morgan, avrei aspettato un'occasione diversa e non avrei giocato sull'equivoco verità".