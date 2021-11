Morgan a Ballando con le stelle coi capelli corti: glieli ha tagliati Federico Fashion Style Dopo la lite con Selvaggia Lucarelli Morgan è tornato a Ballando con le stelle con un nuovo taglio di capelli: a rifargli il look è stato Federico fashion Style.

Da una chioma fluente e colorata a capelli cortissimi (e sempre colorati). Morgan è tornato a ballare sul palco del programma di Rai1 condotto da Milly Carlucci, dopo una settimana di fuoco a seguito della lite del cantante con la giudice Selvaggia Lucarelli. Il cantante si è presentato sul palco con un nuovo taglio di capelli e a tagliarglieli, come ha mostrato su Instagram, è stato Federico Lauri, meglio conosciuto come Federico Fashion Style, l'imprenditore e parrucchiere che con l'ex Bluvertigo condivide anche la partecipazione alla trasmissione. Un legame che i due hanno comunque da qualche anno, visto che Lauri era l'hairstylist del cantante durante il famoso Sanremo con Bugo.

Su Instagram Morgan ha postato un video psichedelico, accompagnato da una versione del suo singolo del 2018 "In questo modo" in cui si vede mentre si riprende allo specchio con Lauri che gli taglia i capelli. L'operazione la si vede ancora meglio nelle storie del parrucchiere che mostra come, accompagnato da Andrea Di Carlo, autore ed ex compagno di Arisa, si prodiga in un taglio di capelli al cantante, riportandolo a una dimensione meno fluente. Nelle storie infatti si vede Federico modellargli completamente i capelli e le ciocche colorate di Morgan, che ormai tagliate, sono poggiate sul piano di lavoro. Insomma, Morgan si è ritrovato un hairstylist di grido, nonché un amico che gli ha rifatto il look.

E chissà che non sia vera la massima per cui il taglio di capelli drastico corrisponda a un cambio interiore, visto che è avvenuto proprio a cavallo di una settimana di polemiche enormi a seguito della lite che lo ha visto scontrarsi in maniera veemente e talvolta aggressiva contro Selvaggia Lucarelli, in una settimana che li ha visti battibeccare anche sui social e in tv. Durante la puntata, però, il cantante ha chiesto se fosse possibile concentrarsi sull'esibizione di "Singin' in the Rai(n)", versione della tv pubblica del noto pubblico: una versione che è piaciuta alla giuria, compresa Lucarelli che ha assegnato 7 alla coppia.