Morgan: “A Ballando con le stelle anche per mantenere le mie figlie”, poi accusa la Rai di mobbing In una lettera, Morgan ha spiegato i motivi che lo hanno spinto ad accettare di partecipare a Ballando con le stelle. L’artista ha ammesso di sentirsi fuori contesto nel programma condotto da Milly Carlucci. Tuttavia, è comunque un lavoro tramite il quale spera di fare cultura e provvedere alle sue figlie.

A cura di Daniela Seclì

Morgan sarà tra i concorrenti della nuova edizione di Ballando con le stelle. Simona Ventura, che lo conosce bene, ha commentato la notizia sulle pagine del settimanale Chi. La conduttrice e regista del documentario Le 7 giornate di Bergamo, ha detto dell'artista: "Speriamo che arrivi alla fine. Sai com'è, con lui un giorno ti volti e non c'è più, ma Milly Carlucci sa il fatto suo. Voglio bene a Morgan, è il mio figlio più turbolento, sono felice per lui". Parole che dimostrano l'affetto che prova per lui. Il cantante ha replicato in una lettera riportata da Rolling Stone.

Morgan e il mobbing: l'accusa alla Rai

Morgan si è detto consapevole che a Ballando con le stelle risulterà fuori dal suo "contesto naturale" e sarà "inappropriato in quel ruolo". Ma si tratta comunque di lavoro e dunque, ha accettato. Rivolgendosi a Simona Ventura, poi, si è detto vittima di mobbing:

"Io sono un uomo di cultura, con tre figlie, che ha voglia di vivere, che ha lavorato tanto ma vive una dimensione che prende il nome di “mobbing”. E lo sai meglio di me che io sono l’esempio massimo di chi è vittima regolarmente di questo reato compiuto dalla Rai, dalla discografia, dalla società, dalla stampa, dai tribunali, da tutto il mondo che mi circonda".

Perché Morgan partecipa a Ballando con le stelle

Morgan, che si considera "uno dei più grandi conoscitori della canzone italiana", ha rimarcato come la Rai darebbe i programmi che trattano questo tema, a persone "con meno competenza ed esperienza". Ha concluso esponendo i motivi che lo hanno portato ad accettare di partecipare a Ballando con le stelle: