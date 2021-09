Montalbano vince, ma gli ascolti non sono più quelli di una volta Il commissario più replicato della Tv conferma Rai1 come rete più vista della serata, ma sembrano lontani i tempi dei numeri debordanti e di Montalbano come spauracchio per le altre reti televisive. La fiction nata dalla penna di Camilleri raccoglie davanti al video 3.212.000 spettatori pari al 17.1% di share.

A cura di Andrea Parrella

La stagione televisiva è entrata interamente nel vivo nei giorni scorsi, con la partenza dei palinsesti autunnali. Nella serata di ieri, mercoledì 15 settembre 2021, su Rai1è andata in onda l'ennesima replica de Il Commissario Montalbano – Il Sorriso di Angelica, la gallina dalle uova d'oro della prima rete Rai, utilizzata negli ultimi anni in tutte le salse.

L'effetto "repliche" sugli ascolti di Montalbano

Tuttavia, seppure Rai1 si confermi la rete più vista della serata, i numeri del commissario nato dalla penna di Andrea Camilleri e interpretato da Luca Zingaretti – che di recente ha parlato di"esperienza conclusa" – non sono più quelli debordanti di un tempo. La serie ha appassionato 3.212.000 spettatori pari al 17.1% di share. Contano molti parametri, come la coda lunga dell'estate, la concorrenza del calcio sulle piattaforme, ma queste sono cifre che associate a Montalbano, un tempo, avrebbero legittimato l'utilizzo del termine "flop". E questo è un fattore molto interessante perché dà modo di riflettere sugli effetti del tempo sui prodotti e sull'appeal che un titolo di grande successo può avere sul pubblico televisivo se spremuto oltre i limiti.

Gli ascolti delle altre reti

Non troppo distante da Rai1 c'è l'ammiraglia Mediaset, Canale 5, che propone Famiglia all’Improvviso – Istruzioni non Incluse raccogliendo davanti al video 2.117.000 spettatori pari all’11.5% di share. Su Rai2 va in onda Il Sole a Mezzanotte – Midnight Sun che ha interessato 724.000 spettatori pari al 3.5% di share e ancora, su Italia 1 è andato in onda Baywatch che ha intrattenuto 954.000 spettatori (5%). Chi l’ha Visto? si conferma una certezza per Rai3 raccogliendo davanti al video 1.957.000 spettatori pari ad uno share del 10.8% (presentazione di 10 minuti: 1.372.000 – 6.1%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 729.000 spettatori con il 4.4% di share. La7 ha invece proposto il film Gandhi che ha registrato 347.000 spettatori con uno share del 2.2%. Su Tv8 X Factor People – 10 Anni di Audizioni, in onda alla vigilia della partenza della nuova edizione del talent, segna 221.000 spettatori con l’1.2%. Sul Nove è andato in onda Accordi & Disaccordi che ha raccolto 334.000 spettatori con l’1.6%.