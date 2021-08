Monica Setta su Tiberio Timperi: “Rapporti difficili, ma è anche merito mio se è ancora su Rai1” Nuovo retroscena sul rapporto tra i due conduttori di Unomattina in famiglia, che a quanto pare sarebbe tutt’altro che idilliaco. Dopo che lui ha confessato di aver bloccato le sue chiamate, ecco emergere nuovi dettagli da uno stralcio dell’autobiografia della Setta: si parla di “rapporti assai difficili”, ma anche del fatto che sarebbe stata lei a chiedere alla De Santis che Timperi non fosse escluso dalla trasmissione.

A cura di Valeria Morini

La saga di Unomattina in famiglia si arricchisce di nuovi dettagli. In attesa del ritorno della nuova stagione dal 18 settembre, si è scoperto che i due conduttori Tiberio Timperi e Monica Setta vanno tutt'altro che d'accordo. Nel suo libro autobiografico che uscirà a fine 2021, la Setta parla esplicitamente di "rapporti assai difficili", pur essendoci della stima professionale.

Tiberio Timperi impedisce a Monica Setta di chiamarlo

In realtà, risale a un anno fa il primo accenno a questo gelo interno agli studi Rai1, quando la Setta raccontò a Vero di non essere amica di Timperi né di avere il suo cellulare. Di recente, lui ha commentato quella frase rincarando la dose e lanciando una frecciatina alla collega. Pare che i due effettivamente non si sentano mai, per scelta di lui.

La prima cosa è vera, non siamo amici. La seconda no. Ha il numero del mio cellulare, ma le impedisco di chiamarmi. Sono un professionista, lei fa il suo lavoro e io faccio il mio.

Cosa scrive Monica Setta su Timperi nel suo libro

Ora, a queste affermazioni si aggiunge uno stralcio, fornito in anteprima da TvBlog, dell'autobiografia di Monica Setta, Volevo fare la giornalista, in uscita a fine anno. Il libro fornisce alcune informazioni interessanti sul rapporto con Timperi, con cui non andrebbe d'accordo. Eppure, sarebbe anche merito della Setta se lui è ancora a Unomattina in famiglia e se ci è tornato nel 2019 dopo la breve parentesi con Luca Rosini. Chissà se i due affronteranno l'argomento nella nuova stagione del programma, in cui saranno affiancati da Ingrid Muccitelli.

