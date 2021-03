Lunedì 15 marzo Monica Giandotti e Marco Frittella sono tornati alla conduzione in studio di UnoMattina. I due presentatori, che quest'anno tengono le redini dello storico contenitore mattutino di Rai1, avevano vissuto una settimana complessa per diverse ragioni. Prima Giandotti si era trovata costretta a conduttore in smartworking, da casa, per via di un contatto con un positivo che l'aveva obbligata ad un periodo di isolamento. Coadiuvata inizialmente dallo stesso Frittella in studio, Giandotti aveva quindi perso la sua spalla per alcuni giorni visto che Marco Frittella, a causa di un'indisposizione, si era visto obbligato ad assentarsi. Al suo posto, per quattro puntate, la conduttrice del Tg1 Barbara Capponi, che aveva continuato a presenziare in studio affiancando proprio Monica Giandotti.

Il cdr del Tg1 protesta

L'imprevisto non è stato tuttavia indolore e ha fatto emergere una spaccatura tra la direzione di rete, quella di Stefano Coletta, e il Tg1 diretto da Carboni. Il cdr della testata ha infatti contestato con una lettera aperta la presunta emarginazione di Barbara Capponi, tenuta ai margini della conduzione da Monica Giandotti nonostante quest'ultima fosse collegata da casa. Ecco il testo della lettera:

“Oggi il programma Tg1-Unomattina aveva una veste completamente diversa e stravolta rispetto al solito. Approfittando dell’assenza del conduttore-collega Marco Frittella è stata interrotta una consuetudine ultradecennale che vedeva la conduzione a due, Tg1 e Rete Rai1, come riflesso di un equilibrio e di una sinergia che ha determinato il successo di questo programma. L’edizione di oggi, invece per effetto di una scelta unilaterale della Rete, scelta non condivisa dalla direzione del Tg1, ha sfrattato e messo ai margini letteralmente il ruolo del Tg1 con un’imbarazzante emarginazione della collega Barbara Capponi che ha sostituito in corsa Marco Frittella. Il Tg1 è e deve restare il cuore dell’informazione di questo spazio del mattino. Non sono tollerabili scelte di tipo personalistico e improvvisate, avallate inoltre in maniera irresponsabile dalla direzione di Rete. Il Cdr del Tg1 esprime tutta la propria contrarietà e la propria indignazione anche a nome di tutta la Testata per questo ‘blitz’ della Rete che in questo modo mette in discussione una coabitazione, una sinergia tra Testata e Rete che deve essere immediatamente ripristinata e rispettata. Il Cdr del Tg1 invita l’Azienda a ricercare le condizioni per avviare finalmente una seria politica di canale, evitando forme di cannibalismo editoriale come avvenuto questa mattina. Ne va dell’immagine e della reputazione non solo del Tg1 e di Rai ma di tutta l’Azienda di servizio pubblico”.

Su UnoMattina si spacca Rai1?

In onda dal 1986, UnoMattina è un caposaldo della proposta quotidiana di Rai1, da sempre frutto di un equilibrio tra la testata giornalistica e i volti della rete. Dal suo arrivo alla direzione di rete, tuttavia, Stefano Coletta ha rimarcato una certa ostilità alle conduzioni doppie dei programmi, ritenendole non contemporanee. Una visione in qualche modo confermata dalla rivoluzione de La Vita in Diretta di quest'anno, condotto in solitaria da Alberto Matano. Se la casuale indisposizione di Frittella possa essere il detonatore definitivo che fa scoppiare una questione non sanata a Rai1 non è dato saperlo, ma i prossimi mesi ci racconteranno qualcosa di più.