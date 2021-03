Non c'è pace per UnoMattina, il contenitore mattutino di Rai1 che sta vivendo una settimana estremamente complessa. In queste ultime ore si è sparsa la notizia dell'assenza di Marco Frittella, che fino a questa mattina aveva tenuto le redini del programma con la conduzione di Monica Giandotti da casaa causa di un contatto con una persona contagiata da Covid.

Stando a quanto riporta TvBlog anche il presentatore domani sarà assente, a causa di problemi non meglio specificati. A sostituirlo ci dovrebbe essere la conduttrice del Tg1 Barbara Capponi, che presenterà appunto in tandem con Giandotti, ancora collegata da casa. Secondo quanto riporta il giornale specializzato in Tv le ragioni del forfait di Marco Frittella non hanno nulla a che fare con il Covid, ma sarebbero legati probabilmente a una forma diversa di indisposizione. Fatto sta che il programma che apre la programmazione giornaliera di Rai1 avrà domani una veste completamente diversa rispetto al solito e non è chiaro quando'è che tornerà alla sua formazione originale.

“Sono a casa per aver avuto un contatto con una persona poi risultata positiva – così Monica Giandotti ha motivato la sua conduzione a distanza – Può succedere facendo il nostro lavoro: molti italiani lo sanno. Per il momento sto bene, però per un po’ dovremo vederci in queste condizioni“. La conduttrice di UnoMattina non è la sola a fare i conti con l'isolamento fiduciario, visto che anche la sua collega Tiziana Panella, presentatrice di Tagadà, in questi giorni si trova costretta a presentare il contenitore pomeridiano di La7 dal divano di casa sua, mentre in studio c'è Alessio Orsingher. Per Panella si tratta del secondo periodo di isolamento a poche settimane di distanza, visto che già a inizio febbraio si era ritrovata in isolamento per le stesse ragioni.