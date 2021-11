Miriana Trevisan su Nicola Pisu: “Un uomo così arrabbiato non si avvicinerà alla mia famiglia” Dopo le brutte parole di Nicola Pisu, Miriana Trevisan ha raccontato il suo stato d’animo a Manila Nazzaro e Francesca Cipriani, dicendo anche di non aver apprezzato chi lo sta difendendo: “Adesso stanno dicendo: ‘Eh ma lui poverino’, lui poverino niente. A questo punto basta. (…) Sei ferito sì, ma non arrabbiato e aggressivo“.

A cura di Andrea Parrella

La spaccatura tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan è cosa fatta. Al Grande Fratello Vip, nel corso della puntata dell'8 novembre, è andato in scena quello che sembra essere con buona probabilità l'ultimo atto di una storia d'amore mai veramente decollata, frenata dalle incertezze di Miriana Trevisan e dalle pressioni di lui, decisamente più coinvolto, giunte al culmine proprio nell'ultima settimana. Lei aveva deciso di dirgli che voleva un distanziamento, in attesa di poter esplorare questa intesa fuori dalla Casa.

Ma durante la puntata dell'8 novembre a far saltare questo patto tacito è stata la nomination reciproca dei due, che ha portato a una discussione e a quella frase pronunciata da Nicola Pisu, "Vai da chi ti tratta male, è quello che meriti", accolta con una certa indignazione da Alfonso Signorini e da tutti gli inquilini della Casa.

Nicola Pisu spiega le sue parole

"Io l'ho sempre trattata bene – ha provato poi a spiegare Nicola Pisu nelle ore successive – ecco perché le ho detto ‘Vai a farti trattare male da un altro'. Se voglio rimanere? In parte sì, ma non finché c'è lei qui. Faccia il pubblico. Io quella persona non la voglio vedere". Per poi aggiungere:

Mi dà fastidio. Mi ha illuso. Il senso di quella frase è che io l'ho trattata bene, allora vai a farti trattare male dagli altri. L'ho detto in un momento di rabbia. Ho chiesto scusa. Sarà anche una persona buona, ma a me le persone che si arrampicano sugli specchi con i sentimenti e devono sviare il discorso perché non mi sanno dire la verità, non le reputo persone. Cioè sì, sei una persona, ma io sono chiaro con te e pretendo, esigo sui sentimenti che tu lo sia con me. Se tu mi vuoi bene, mi dici che tra me e te non ci può essere niente e io mi allontano.

La reazione di Miriana Trevisan

La reazione di Miriana Trevisan alle parole di Pisu è venuta fuori nelle ore successive, nel corso di una conversazione con Manila Nazzaro e Francesca Cipriani:

“E’ stato terribile, ma lo è da tre giorni e non riesco a spiegarlo. E’ una cosa che cerco di spiegare a tutti e tutti cercano di alleggerirla. (…) Sono due giorni che fa così con me e io gli avevo solo detto: ‘Ci vediamo dopo fuori’. Perché l’avevo avvertito, basta. (…) ‘Sei falsa’. ‘Ci vediamo fuori e non ne parliamo più qui’ perché la cosa era troppo intima e non volevo. E lui ha reagito con rabbia. Ma per carità. Io se vedo una persona con rabbia così, un uomo, non lo faccio avvicinare alla mia famiglia. Perché ho visto come si è comportato in questi giorni. ‘No, tu avevi già questa intenzione’. E’ partito. Non era vero che io avevo questa intenzione. Tre giorni fa gli ho detto: ‘Intimamente, guarda, ’sta roba qui non mi piace anche nei confronti di mio figlio‘“.

Miriana ha inoltre aggiunto di non aver apprezzato chi, all'interno della casa, ha in qualche modo preso le parti di Nicola: “Adesso stanno dicendo: ‘Eh ma lui poverino’, lui poverino niente. A questo punto basta. (…) Sei ferito sì, ma non arrabbiato e aggressivo“.