Miriana e Davide non beatificano Soleil Sorge: “Non è vittima di Alex Belli, bacio delirante” “Soleil Sorge non è vittima di Alex Belli”: ne sono convinti alcuni concorrenti nella casa del Grande Fratello Vip, che ritengono la gieffina responsabile della sofferenza di Delia Duran.

A cura di Daniela Seclì

"Sono stata una cretina": con queste parole Soleil Sorge ha messo fine al rapporto con Alex Belli, dopo la squalifica del concorrente, che è andato via dal Grande Fratello Vip insieme alla moglie Delia Duran. La vippona ritiene di essere stata vittima di un inganno. L'attore l'avrebbe illusa con parole ed effusioni. Secondo Davide Silvestri, Miriana Trevisan e Gianmaria Antinolfi le cose non starebbero proprio così. La donna avrebbe "giocato" sulla relazione tanto quanto Belli, salvo abbandonare la nave quando ormai stava affondando.

Davide Silvestri: "Il triangolo ha fatto comodo a entrambi"

Katia Ricciarelli si è mostrata impietosita dalla sofferenza di Soleil Sorge dopo la squalifica di Alex Belli: "Quella che ci è andata di mezzo è stata lei. È una ragazza di 25 anni, avrà tante colpe ma si è trovata in mezzo". Davide Silvestri non è apparso affatto d'accordo: "Katia, secondo me ci hanno giocato entrambi. Ha fatto comodo a entrambi". L'artista, allora, ha annuito: "Questo senz'altro, però vedi a un certo punto casca il palco".

Miriana pensa che Soleil abbia ferito Delia Duran

"Per me Soleil non è una vittima": ha detto chiaramente Miriana Trevisan. Gianmaria Antinolfi si è detto d'accordo con lei: "Mi schiererò al 100% dalla tua parte e al 100% dalla parte di Alex. Non esistono vittime e carnefici in questa storia. Ci hanno sguazzato entrambi". Miriana ritiene che Soleil non si sia fatta alcun problema a ferire Delia Duran e ha trovato "delirante" la scena dell'ultimo bacio ad Alex. Erano presenti entrambi quando si scambiavano effusioni, dunque parlare di "vittima" le sembra inappropriato:

