Guillermo Mariotto non farà parte della giuria nella seconda edizione de Il cantante mascherato, a differenza di quanto accaduto nella prima in onda nel 2020. Si interrompe temporaneamente il sodalizio con Milly Carlucci, che ha confermato la notizia dell'assenza di Mariotto. Ne aveva parlato già Dagospia, secondo cui "Lo stilista venezuelano non l’avrebbe presa benissimo". Ecco la versione della conduttrice.

Perché Guillermo Mariotto non sarà in giuria

Intervistata da DiPiù, la Carlucci ha spiegato perché non vedremo Mariotto tra i giurati: "Dopo l’immenso lavoro fatto a Ballando con le Stelle, non volevo spremerlo oltre e sovraesporlo. Sarebbe stato nocivo per lui". Insomma, la scelta di lasciarlo fuori in questa occasione sarebbe in realtà in favore dello stilista, già protagonista dell'ultima (e faticosissima) edizione di Ballando finita da poco. La giuria de Il cantante mascherato non è ancora ufficiale, anche se dovrebbero tornare Francesco Facchinetti, Flavio Insinna, Patty Pravo. La Carlucci non ha confermato le voci che parlano della presenza di Costantino Della Gherardesca: “I contratti non sono ancora stati definiti”.

Quando inizia Il cantante mascherato

La seconda stagione de Il cantante mascherato prende il via da venerdì 29 gennaio, su Rai1. Lo show, versione italiana di un format internazionale, vede artisti famosi esibirsi coperti da bizzarre maschere per nascondere la propria identità, che resta sconosciuta al pubblico, agli altri concorrenti e alla giuria. Il programma andrà in onda per cinque puntate, sfidando dunque il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. In tutti, i concorrenti saranno nove. La Carlucci ha svelato dai profili social le maschere che saranno indossate.