Fervono i preparativi per la seconda edizione de Il cantante mascherato. Il primo esperimento è decisamente riuscito, così Milly Carlucci torna al timone del frizzante programma di Rai1 che vede personaggi famosi esibirsi coperti da bizzarre maschere. L'obiettivo è quello di fare in modo che la propria identità resti celata il più a lungo possibile. Ne Il cantante mascherato 2, i concorrenti saranno nove anziché otto.

Il cantante mascherato 2021 dal 29 gennaio 2021

La caccia al vip nascosto sotto la maschera sta per cominciare. Lo scorso anno, il programma Il cantante mascherato venne seguito con grande partecipazione sui social, dove in molti si lanciarono nelle indagini, ipotizzando nomi sulla base degli indizi dati di volta in volta in puntata. Salvo imprevisti, la seconda edizione della trasmissione di Milly Carlucci dovrebbe andare in onda a partire da venerdì 29 gennaio 2021 su Rai1. Dunque, la conduttrice sfiderà il Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. In queste ore, ha svelato alcune delle maschere dietro le quali si nasconderanno i concorrenti di questa nuova edizione.

Nove concorrenti: le prime maschere svelate

Come già indicato, nella seconda edizione de Il cantante mascherato i concorrenti saranno nove anziché otto. Dunque, gli spettatori potranno contare sul divertimento di indovinare un'identità in più rispetto allo scorso anno. Intanto, è stato inaugurato il profilo Twitter della trasmissione di Rai1 e Milly Carlucci ha svelato le prime maschere. A caratterizzare la seconda edizione saranno: la Pecorella, la Giraffa, il Lupo e la Tigre Azzurra. Come si può notare, Milly Carlucci ha tenuto fede alla promessa di portare sul palco nuove maschere rispetto a quelle della scorsa edizione. Al momento, restano ancora da scoprire altre cinque maschere, poi inizieranno a essere svelati gli indizi.