Michele Dentice annuncia quello che sembra essere l'addio a Uomini e Donne, in un post pubblicato sulle sue pagine social. Il 36enne napoletano si era unito al trono over del dating show di Maria De Filippi soltanto nel settembre 2020, frequentando tra l'altro Roberta Di Padua e Carlotta Savorelli. Il messaggio pubblicato il giorno della più recente registrazione del dating show parla di "Ultimo viaggio verso Roma".

Il post di Michele Dentice

Questo il post di Dentice: "Voglio vivere la vita con serenità: tutte le cose si risolvono e anche quando soffri è una fortuna, perché stai vivendo. Considero il mio passato la mia fortuna: mi ha dato la possibilità di vedere la vita cruda fin dall’inizio e non l’ho subito. È finito un incubo finalmente ora mi riprendo il mio sogno. Potrai stare anche nel posto più bello del mondo, ma la felicità te la darà sempre chi ti sta accanto. Pensa alla cosa che hai sempre desiderato. Ora vedila con l'occhio della mente. Poi sentila nel cuore. Spesso gli uomini sono troppo deboli per sentimenti forti… è arrivato il momento di smentire queste dicerie. Ultimo viaggio verso Roma".

Chi è Michele Dentice

Michele Dentice è nato a Napoli il 2 Agosto 1984 e ha studiato Scienze motorie, sport e salute all’Università degli studi Parthenope, con un master in Psicologia dello sport. Di professione è insegnante di educazione fisica, personal trainer e mental coach. Divorziato, è papà di un bambino di nome Samuel. A Uomini e Donne ha raccontato di aver vissuto un periodo molto difficile sia dal punto di vista lavorativo che personale nei primi mesi della pandemia, che lo ha portato a una crisi nel corso della quale si è "sfogato sul cibo". Fortunatamente è riuscito a uscirne, come ha raccontato a ottobre: "Ho svoltato. Ho messo in ordine tutti i pezzi e adesso vedo tutto positivo".