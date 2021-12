Memo Remigi contro i giudici di Ballando con le Stelle: “Hanno regalato i punti per pietismo” Memo Remigi è stato eliminato già da qualche puntata a Ballando con le stelle, dove avrebbe voluto avere più tempo per mostrare al pubblico i suoi progressi. Il musicista si è quindi lamentato del comportamento dei giudici.

A cura di Ilaria Costabile

L'ultima edizione di Ballando con le stelle è al quanto movimentata, non solo per i concorrenti ancora in gara, ma anche per chi ha già terminato la sua avventura che, a quanto pare, non sembra essere contento di come i giudici dello show abbiano elargito i loro voti. Ed è il caso di Memo Remigi. Il musicista, infatti, in un'intervista rilasciata al settimanale Mio, ha ribadito la sua delusione nell'essere già finito in panchina, dal momento che avrebbe voluto dare molto di più al pubblico e viversi per più tempo questa esperienza.

Il dispiacere di Memo Remigi

La sua avventura danzante è finita già da qualche puntata, come ha raccontato lui stesso: dopo aver perso la sfida iniziale contro Valeria Fabrizi, è poi finito allo spareggio a fine serata contro Alvise Rigo che ha avuto la meglio. Il musicista, quindi, ha parlato della questione mostrando la sua contrarietà in relazione alle scelte fatte dai giudici in quell'occasione che non lo avrebbero premiato come meritava:

Lei recita molto nel ballo, ma siamo lì per ballare. Ho ballato meglio io, ma hanno dato i punti a Valeria perché aveva male al ginocchio: è stato un voto di pietismo, ma così non è una sfida reale. Se avessero dati i punti a me, com’era giusto, non sarei andato allo spareggio con il ragazzone. Ha vinto Alvise perché a quell’ora i miei fan erano già a letto.

L'ospite fisso di Serena Bortone ad "Oggi è un altro giorno", poi, ha aggiunto parlando dei giudici: "Magari ti dicono parole straordinarie e poi ti danno voti bassi oppure, al contrario, non ti aspetti un bel voto e poi ti sorprendono".

Il ringraziamento a Serena Bortone

Proprio a Serena Bortone, però, durante una puntata di Ballando con le stelle, il musicista ha voluto dedicare un pensiero speciale. La giornalista, infatti, lo ha accolto nel suo programma dove ha dilettato i vari ospiti con la sua musica e la sua arte. Il ritorno in tv è arrivato dopo un periodo buio per Remigi, ovvero in seguito alla scomparsa di sua moglie Lucia, ragion per cui alla conduttrice dello show pomeridiano di Rai Uno si è detto più volte grato: "Mi ha dato la voglia di ricominciare a vivere"